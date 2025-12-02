Venom Crown – Expert Advisor avec filtre de news

Venom Crown est un EA automatique multi-symbole, optimisé pour GBPUSD en H1.

Dépôt minimum : 100 USD par 0.01 lot, recommandé 500 USD par 0.01 lot.

Très important : ne pas utiliser l’EA sans fichier SET !

SIGNAL LIVE

https://www.mql5.com/en/signals/2337142

Backtest avec news

Backtest complet avec filtre de news

Fichier CSV historique fourni après achat

Données 2022–2025, mises à jour trimestrielles

Sources : Forex Factory + DailyFX

PARAMÈTRES

Activer/désactiver les jours de trading

Heures de début et fin

Magic Number

Lot basé sur % du solde

TP/SL fixes en USD

Fermeture totale au seuil de profit

Gestion intelligente des positions

Filtre news High / Medium / Low

NOTES

Démarre immédiatement avec les paramètres par défaut

Utiliser les fichiers SET pour meilleures performances

GBPUSD / USDJPY → H1

Backtest précis incluant les événements

Aucune bibliothèque externe requise

INSTALLATION

Mettre l’EA dans /MQL4/Experts Autoriser WebRequest : https://nfs.faireconomy.media

https://www.dailyfx.com Charger le SET

Symboles supportés : GBPUSD, USDJPY

Courtier : ECN ou faible spread

Support : messages privés MQL5

Avant utilisation : tester en démo.