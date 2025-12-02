Venom Crown

Venom Crown – Expert Advisor avec filtre de news

Venom Crown est un EA automatique multi-symbole, optimisé pour GBPUSD en H1.
Dépôt minimum : 100 USD par 0.01 lot, recommandé 500 USD par 0.01 lot.

Très important : ne pas utiliser l’EA sans fichier SET !

SIGNAL LIVE
https://www.mql5.com/en/signals/2337142

Backtest avec news

  • Backtest complet avec filtre de news

  • Fichier CSV historique fourni après achat

  • Données 2022–2025, mises à jour trimestrielles

  • Sources : Forex Factory + DailyFX

PARAMÈTRES

  • Activer/désactiver les jours de trading

  • Heures de début et fin

  • Magic Number

  • Lot basé sur % du solde

  • TP/SL fixes en USD

  • Fermeture totale au seuil de profit

  • Gestion intelligente des positions

  • Filtre news High / Medium / Low

NOTES

  • Démarre immédiatement avec les paramètres par défaut

  • Utiliser les fichiers SET pour meilleures performances

  • GBPUSD / USDJPY → H1

  • Backtest précis incluant les événements

  • Aucune bibliothèque externe requise

INSTALLATION

  1. Mettre l’EA dans /MQL4/Experts

  2. Autoriser WebRequest :

  3. Charger le SET

Symboles supportés : GBPUSD, USDJPY
Courtier : ECN ou faible spread
Support : messages privés MQL5
Avant utilisation : tester en démo.


Plus de l'auteur
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
enom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3. Utilisez uniquement l’unité de temps de  H1 ️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnemen
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — EA automatisé pour XAUUSD M30 Queen Of Gold est un Expert Advisor entièrement automatisé pour XAUUSD en M30. Il utilise une logique de price action structurée avec des contrôles de risque optionnels pour aider à gérer le drawdown. Le système fonctionne sans indicateurs ni signaux externes, en se basant sur le mouvement réel du marché. Fonctionnalités principales : Logique de trading basée sur le prix, sans indicateurs Mode récupération pour gérer le drawdown Système grid avec co
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experts
LONDON EDGE – Expert Advisor de Scalping pour GBPUSD en M30 LONDON EDGE est un Expert Advisor structuré conçu pour le trading de la paire GBPUSD sur l’unité de temps M30. Il suit une logique cohérente avec des niveaux de Stop Loss et Take Profit fixes. Le lot est automatiquement ajusté en fonction du solde du compte. Il n’utilise ni martingale, ni grille, ni couverture. Cet EA convient aux défis des sociétés de trading (prop firm), respectant des règles strictes de gestion du risque et un drawdo
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indicateurs
Venom Trend Pro — Outil d'Analyse de Tendance Multi-Temporalité Venom Trend Pro est un indicateur de suivi de tendance et de trading swing conçu pour aider à identifier des mouvements directionnels clairs sur n'importe quelle paire et n'importe quelle unité de temps. Il fonctionne bien pour les configurations intrajournalières et swing sur le Forex, l'or, les crypto-monnaies, les indices et plus encore. L'indicateur analyse la structure des prix récents et le momentum pour détecter les tendances
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis