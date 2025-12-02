Venom Crown
- Experts
- Antoine Melhem
- Version: 1.1
- Activations: 10
Venom Crown – Expert Advisor avec filtre de news
Venom Crown est un EA automatique multi-symbole, optimisé pour GBPUSD en H1.
Dépôt minimum : 100 USD par 0.01 lot, recommandé 500 USD par 0.01 lot.
Très important : ne pas utiliser l’EA sans fichier SET !
SIGNAL LIVE
https://www.mql5.com/en/signals/2337142
Backtest avec news
Backtest complet avec filtre de news
Fichier CSV historique fourni après achat
Données 2022–2025, mises à jour trimestrielles
Sources : Forex Factory + DailyFX
PARAMÈTRES
Activer/désactiver les jours de trading
Heures de début et fin
Magic Number
Lot basé sur % du solde
TP/SL fixes en USD
Fermeture totale au seuil de profit
Gestion intelligente des positions
Filtre news High / Medium / Low
NOTES
Démarre immédiatement avec les paramètres par défaut
Utiliser les fichiers SET pour meilleures performances
GBPUSD / USDJPY → H1
Backtest précis incluant les événements
Aucune bibliothèque externe requise
INSTALLATION
Mettre l’EA dans /MQL4/Experts
Autoriser WebRequest :
Charger le SET
Symboles supportés : GBPUSD, USDJPY
Courtier : ECN ou faible spread
Support : messages privés MQL5
Avant utilisation : tester en démo.