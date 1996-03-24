Queen Of Gold
Queen Of Gold — EA automatisé pour XAUUSD M30
Queen Of Gold est un Expert Advisor entièrement automatisé pour XAUUSD en M30. Il utilise une logique de price action structurée avec des contrôles de risque optionnels pour aider à gérer le drawdown. Le système fonctionne sans indicateurs ni signaux externes, en se basant sur le mouvement réel du marché.
Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2321205
Fonctionnalités principales :
-
Logique de trading basée sur le prix, sans indicateurs
-
Mode récupération pour gérer le drawdown
-
Système grid avec contrôles de risque ajustables
-
Taille de lot fixe ou dynamique
Paramètres de trading :
-
Symbole : XAUUSD
-
Unité de temps : M30
-
Lot recommandé : 0,01 pour 500 USD
-
Solde minimum : à partir de 500 USD
-
Types de compte : ECN, Standard, Cent
-
VPS ou terminal 24/5 recommandé
Utilisation :
Attachez l’EA à un graphique XAUUSD M30. Le mode grid est optionnel. Assurez la disponibilité continue du terminal/VPS pendant les heures de marché.