The Catalyst EA

The Catalyst EA

The Catalyst EA est un robot de trading sophistiqué conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il est spécifiquement développé pour le trading de la  paire de devises AUDUSD sur l'horizon de temps H1. L'EA emploie une stratégie multi-indicateurs qui vise à identifier et à capitaliser sur les retournements et corrections potentiels du marché.

L'un des axes principaux de sa conception est une gestion robuste du risque, intégrant un dimensionnement dynamique des lots et plusieurs niveaux de protection des transactions pour gérer votre capital efficacement.

Stratégie

The Catalyst EA combine plusieurs indicateurs techniques reconnus pour analyser les conditions du marché sous de multiples perspectives.

  • Il utilise le  Parabolic SAR pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, qui sert également de base à son stop loss suiveur dynamique.

  • L' Awesome Oscillator est utilisé pour évaluer la dynamique du marché et confirmer la force derrière un mouvement potentiel.

  • Un  filtre RSI aide à évaluer les conditions de surachat ou de survente, ajoutant une couche de confirmation supplémentaire pour éviter d'entrer dans des transactions aux extrêmes du marché.

  • Enfin, un  filtre de volatilité basé sur l'ATR est inclus pour s'assurer que l'EA opère dans des environnements de marché appropriés, évitant les périodes de volatilité excessivement faible ou élevée.

Les paramètres internes de la stratégie ont été soigneusement calibrés pour le comportement spécifique de la paire AUDUSD, ce qui en fait un outil spécialisé plutôt qu'une solution universelle.

Caractéristiques Principales

  • Trading Entièrement Automatisé : L'EA gère tous les aspects de l'analyse, de l'entrée et de la gestion des transactions.

  • Gestion Automatisée du Risque : La taille du lot est calculée automatiquement pour chaque transaction en fonction de votre pourcentage de risque spécifié et du stop loss calculé. Vous définissez le risque, et l'EA s'occupe des calculs.

  • Stop Loss Dynamique : Les positions sont gérées avec un stop loss suiveur dynamique basé sur le Parabolic SAR, aidant à gérer le risque à mesure que le prix évolue.

  • Protection Avancée des Profits : Un système intelligent de protection des profits peut sécuriser les gains en clôturant une transaction si son profit se rétracte d'un pourcentage défini par rapport à son sommet, après avoir atteint un certain niveau.

  • Protection du Capital du Compte : Un protecteur de capital intégré peut fermer les transactions si elles atteignent un seuil de perte maximale défini par votre paramètre de risque, agissant comme une protection finale.

  • Filtre de Spread : L'EA évite d'entrer dans des transactions pendant les périodes de spread élevé afin de minimiser les coûts de transaction et le slippage.

Recommandations

  • Paire de Devises : AUDUSD

  • Unité de Temps : H1

  • Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

  • Dépôt Minimum : 500 $

  • Effet de Levier : 1:100 ou supérieur (1:500 est recommandé).

Paramètres d'Entrée

L'EA est conçu pour être simple d'utilisation avec seulement deux paramètres principaux :

  • Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. Ceci est important si vous utilisez d'autres EAs sur le même compte.

  • Risk : Le pourcentage du capital de votre compte à risquer sur chaque transaction. La taille du lot est automatiquement calculée sur la base de cette valeur.

    • 1-3 : Risque Faible

    • 4-7 : Risque Moyen

    • 7-10 : Risque Élevé


Produits recommandés
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA est un robot de trading spécialisé, développé exclusivement pour la paire de devises   CADJPY   sur l'horizon de temps   H1 . Sa stratégie est conçue pour identifier les points de retournement potentiels du marché en analysant l'action des prix et le momentum. Le cœur de la logique de l'EA est un système de confirmation multi-indicateurs. Il combine les signaux d'indicateurs classiques, incluant le Parabolic SAR, l'Awesome Oscillator (AO), le Relative Strength Ind
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Développé avec le soutien d’outils avancés d’intelligence artificielle, EURUSD London Breakout Pro offre un code propre et efficace, optimisé pour la vitesse et la stabilité. Cet Expert Advisor applique un cadre de gestion des risques de niveau institutionnel et évite les stratégies à haut risque telles que le martingale, le grid averaging ou le hedging non contrôlé. Conçu pour les traders exigeant à la fois précision et sécurité, le système combine un concept éprouvé
FREE
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experts
How to Use It Open MetaEditor in MT5. Create a new EA ( File > New > Expert Advisor ). Name it something like SimpleGoldSELL . Paste the full code and compile. Attach it to the XAUUSD chart on any timeframe. ️ Tips This EA only sends one SELL order when attached. Test on a demo account first . Adjust LotSize , StopLoss , and TakeProfit based on your broker's gold settings. Let me know if you want to: Automatically re-enter a sell if the trade closes Add moving averages for signal confirmatio
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Maka Maka Multi EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Special Offer – Limited Time Only! When you purchase Maka Maka Multi EA (Lifetime License) , you will receive our XAUUSD LifeHack Prime EA completely FREE . Product Link Terms & Conditions: Valid for   one account number activation only Offer applies to   lifetime purchase   users After completing your purchase, please send us a   personal message   for activation Don’t miss out – this exclusive offer is available for a   limited time only! Unleash the power of portfolio trading with the Maka
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
EA Momentum Shift EA Momentum Shift   est un système de trading automatisé développé spécifiquement pour la paire   USDJPY   sur l'horizon de temps   H1 . Sa stratégie principale repose sur l'identification des points de retournement potentiels du marché et sur l'exploitation des changements de momentum. L'EA est conçu pour opérer sur une base de contre-tendance, cherchant à entrer des transactions lorsque la direction actuelle du marché montre des signes d'épuisement. En analysant une combinais
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Experts
QuantCore GT L'EA QuantCore GT est un système de trading avancé conçu pour maîtriser les complexités du marché Forex grâce à une combinaison inégalée d'intelligence pilotée par l'IA et de stratégies basées sur les données. En intégrant ChatGPT-o1, le dernier GPT-4.5, des modèles sophistiqués d'apprentissage automatique et une approche Big Data de pointe, QuantCore GT atteint un nouveau niveau de précision, d'adaptabilité et d'efficacité dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Vortex Pro EA Vortex Pro EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour la paire de devises   USDCHF   sur l'horizon de temps   H1 . Il fonctionne sur une stratégie sophistiquée de contre-tendance, visant à identifier les points de retournement potentiels du marché où une tendance dominante pourrait perdre de son élan. Le cœur de la logique de l'EA est d'entrer sur le marché à contre-courant de la tendance actuelle lorsque des conditions spécifiques indiquent une
Golden SinTiang MT5
Peter Slamenec
Experts
EA Golden SIN-TIANG is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD and H4 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators of the Highest-Lowest, Hight , Low parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-20023. There is no need to set any parameters, all settings are
TrendCore Adaptive FX
Sabina Fik
Experts
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX   is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to a
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Experts
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experts
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experts
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Experts
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Experts
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
RageX EA MT5
Radek Reznicek
Experts
RageX EA  is an unique fully automated EA which analyses current market trend on time-frame basis. Thanks to that it makes performance of this EA stable regardless the current market condition like slippage, execution speed, etc. Every order is protected by automatically calculated stop-loss. RageX EA successfully passed 100% quality data back-tests in Metatrader 5 with different execution speed as well as back-tests with 99.90% quality historical data and variable spread in Metatrader 4. Link
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experts
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Présentation de SchermanActionPro : le nouveau robot de trading automatisé d'Automatictrading Automatictrading est fier de présenter SchermanActionPro ! Fonctionnalités en vedette :  • Indicateurs configurables : Ajustez les moyennes et le nombre de bougies selon les recommandations d'Ivan.  • Flexibilité opérationnelle : Choisissez entre les achats et les ventes.  • Prise de bénéfices : Options fixes, basées sur ATR ou signal contraire.  • Loss Stop : Fixe configurable, selon ATR ou par signal
Conflux MT5
Jin Sangun
Experts
Overview Conflux EA is an expert advisor (EA) designed to analyze the market’s complex movements and execute intelligent trades accordingly. This EA is specifically tailored to adapt to market conditions using EA, particularly in assets like gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN), and other volatile instruments. Going beyond simple rule-based trading, it comprehensively interprets market data to help traders uncover hidden opportunities. The EA utilizes various technical indicators, such as RSI, Bolli
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experts
Strategy Description: This EA is a trend EA. The idea is the simplest trading method of chasing up and down. It is used to cut off losses in time with mobile stop loss to make profits run. This EA mainly trades EURUSD and XAUUSD. Parameter settings: Transaction: EA will only work if Transaction=true. Lots: Single hand count, it is recommended to order 1 standard hand at 10000USD, i.e. 0.1 hand at 1000USD. Maxi_point: Maximum point difference limit. It depends on the decimal number of gold quotat
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
PowerFlow
Warin Wongdao
Experts
This EA focuses on placing a large number of orders to generate rebates and secure quick profits. It only opens trades in the direction of the trend, which is determined based on historical statistics. You can enable either Buy-only or Sell-only mode. For gold trading, it is recommended to enable Buy-only mode. If the trade goes against the intended direction, the EA will initiate recovery trades at set intervals while also taking profits in the opposite direction. Martingale can be enabled, wit
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Quantum bot
Samuel Bedin
Experts
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
Plus de l'auteur
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Indicateurs
Oscillateur d'Amplitude de Bougie (Candle Amplitude Oscillator) Obtenez une perspective claire sur la volatilité du marché avec l'Oscillateur d'Amplitude de Bougie. Cet outil léger et efficace va au-delà de la simple analyse des prix pour vous montrer l'énergie réelle de chaque bougie, vous aidant à prendre des décisions de trading plus éclairées. Plutôt que de deviner si un marché est actif ou calme, cet indicateur vous donne une mesure précise et standardisée de la volatilité qui fonctionne su
FREE
Dynamic ATR Percentile
Daniel Naranjo Morales
Indicateurs
Dynamic ATR Percentile Aperçu Le Dynamic ATR Percentile est un outil d'analyse de la volatilité conçu pour aider les traders à évaluer objectivement les conditions actuelles du marché. La volatilité n'est pas statique ; ce qui est considéré comme une valeur ATR "élevée" pour un instrument ou une unité de temps peut être "faible" pour un autre. Cet indicateur résout ce problème en calculant des zones de volatilité dynamiques basées sur les données historiques, fournissant un guide visuel clair et
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
EA Momentum Shift EA Momentum Shift   est un système de trading automatisé développé spécifiquement pour la paire   USDJPY   sur l'horizon de temps   H1 . Sa stratégie principale repose sur l'identification des points de retournement potentiels du marché et sur l'exploitation des changements de momentum. L'EA est conçu pour opérer sur une base de contre-tendance, cherchant à entrer des transactions lorsque la direction actuelle du marché montre des signes d'épuisement. En analysant une combinais
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Vortex Pro EA Vortex Pro EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour la paire de devises   USDCHF   sur l'horizon de temps   H1 . Il fonctionne sur une stratégie sophistiquée de contre-tendance, visant à identifier les points de retournement potentiels du marché où une tendance dominante pourrait perdre de son élan. Le cœur de la logique de l'EA est d'entrer sur le marché à contre-courant de la tendance actuelle lorsque des conditions spécifiques indiquent une
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA est un robot de trading spécialisé, développé exclusivement pour la paire de devises   CADJPY   sur l'horizon de temps   H1 . Sa stratégie est conçue pour identifier les points de retournement potentiels du marché en analysant l'action des prix et le momentum. Le cœur de la logique de l'EA est un système de confirmation multi-indicateurs. Il combine les signaux d'indicateurs classiques, incluant le Parabolic SAR, l'Awesome Oscillator (AO), le Relative Strength Ind
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Reversal Gold EA Reversal Gold EA est un système de trading automatisé conçu spécifiquement pour la paire   XAUUSD (Or) . Il opère sur une stratégie de contre-tendance, visant à identifier et à capitaliser sur les retournements de marché potentiels. L'EA est conçu pour naviguer dans la volatilité et les caractéristiques uniques de l'action des prix de l'Or. Stratégie Le cœur du Reversal Gold EA est un système de confirmation multi-indicateurs. L'algorithme analyse les conditions du marché en uti
MA Percentile Bands
Daniel Naranjo Morales
Indicateurs
MA Percentile Bands Cet indicateur offre une approche nuancée et statistique pour analyser la relation entre deux moyennes mobiles. Au lieu de se concentrer uniquement sur les croisements, MA Percentile Bands mesure la distance entre une moyenne mobile rapide et une lente, puis la compare à son propre historique récent. Cela permet aux traders d'identifier lorsque la séparation entre les moyennes mobiles est statistiquement significative, offrant des perspectives uniques sur la dynamique du marc
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis