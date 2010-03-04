The Catalyst EA

The Catalyst EA est un robot de trading sophistiqué conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il est spécifiquement développé pour le trading de la paire de devises AUDUSD sur l'horizon de temps H1. L'EA emploie une stratégie multi-indicateurs qui vise à identifier et à capitaliser sur les retournements et corrections potentiels du marché.

L'un des axes principaux de sa conception est une gestion robuste du risque, intégrant un dimensionnement dynamique des lots et plusieurs niveaux de protection des transactions pour gérer votre capital efficacement.

Stratégie

The Catalyst EA combine plusieurs indicateurs techniques reconnus pour analyser les conditions du marché sous de multiples perspectives.

Il utilise le Parabolic SAR pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, qui sert également de base à son stop loss suiveur dynamique.

L' Awesome Oscillator est utilisé pour évaluer la dynamique du marché et confirmer la force derrière un mouvement potentiel.

Un filtre RSI aide à évaluer les conditions de surachat ou de survente, ajoutant une couche de confirmation supplémentaire pour éviter d'entrer dans des transactions aux extrêmes du marché.

Enfin, un filtre de volatilité basé sur l'ATR est inclus pour s'assurer que l'EA opère dans des environnements de marché appropriés, évitant les périodes de volatilité excessivement faible ou élevée.

Les paramètres internes de la stratégie ont été soigneusement calibrés pour le comportement spécifique de la paire AUDUSD, ce qui en fait un outil spécialisé plutôt qu'une solution universelle.

Caractéristiques Principales

Trading Entièrement Automatisé : L'EA gère tous les aspects de l'analyse, de l'entrée et de la gestion des transactions.

Gestion Automatisée du Risque : La taille du lot est calculée automatiquement pour chaque transaction en fonction de votre pourcentage de risque spécifié et du stop loss calculé. Vous définissez le risque, et l'EA s'occupe des calculs.

Stop Loss Dynamique : Les positions sont gérées avec un stop loss suiveur dynamique basé sur le Parabolic SAR, aidant à gérer le risque à mesure que le prix évolue.

Protection Avancée des Profits : Un système intelligent de protection des profits peut sécuriser les gains en clôturant une transaction si son profit se rétracte d'un pourcentage défini par rapport à son sommet, après avoir atteint un certain niveau.

Protection du Capital du Compte : Un protecteur de capital intégré peut fermer les transactions si elles atteignent un seuil de perte maximale défini par votre paramètre de risque, agissant comme une protection finale.

Filtre de Spread : L'EA évite d'entrer dans des transactions pendant les périodes de spread élevé afin de minimiser les coûts de transaction et le slippage.

Recommandations

Paire de Devises : AUDUSD

Unité de Temps : H1

Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

Dépôt Minimum : 500 $

Effet de Levier : 1:100 ou supérieur (1:500 est recommandé).

Paramètres d'Entrée

L'EA est conçu pour être simple d'utilisation avec seulement deux paramètres principaux :

Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. Ceci est important si vous utilisez d'autres EAs sur le même compte.

Risk : Le pourcentage du capital de votre compte à risquer sur chaque transaction. La taille du lot est automatiquement calculée sur la base de cette valeur. 1-3 : Risque Faible 4-7 : Risque Moyen 7-10 : Risque Élevé





