Volumatic VIDyA MT4

4.5
Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centrale de lissage dynamique, cet outil fournit des informations cruciales sur les dynamiques de prix et de volume aux niveaux structurels clés du marché.

Voir la version MT5 : Volumatic VIDyA MT5

Concept Fondamental

Volumatic VIDYA excelle dans l'identification des tendances tout en analysant la pression de volume qui les entraîne. La ligne VIDYA s'adapte dynamiquement à l'intensité des mouvements de prix, la rendant plus réactive et précise que les moyennes mobiles traditionnelles comme la SMA ou EMA.

En plus de détecter les tendances, Volumatic VIDYA calcule et visualise la pression d'achat et de vente, offrant une perspective complète sur la participation au marché. Les lignes horizontales tracées à partir des pivots de structure de marché, enrichies de données de volume, mettent en évidence des niveaux clés de support et de résistance.

De plus, la fonctionnalité d'alertes garantit que les traders restent informés des mouvements critiques du marché, faisant de Volumatic VIDYA un outil de trading proactif.

Caractéristiques Clés

1. Calcul Dynamique de VIDYA

VIDYA s'ajuste dynamiquement au momentum et à la volatilité du marché en utilisant l'Oscillateur de Momentum de Chande (CMO). Cela permet :

  • Réagir rapidement : Capturer les changements rapides du marché avec un minimum de latence.
  • Filtrer le bruit : Fournir des signaux clairs même en période de faible volatilité.
2. Signaux de Changement de Tendance avec Flèches

Pour signaler les retournements de tendance, Volumatic VIDYA utilise des flèches intuitives :

  • Flèches ascendantes : Indiquent des retournements haussiers potentiels lorsque le prix franchit la ligne VIDYA vers le haut.
  • Flèches descendantes : Signalent des changements baissiers potentiels lorsque le prix passe en dessous de la ligne VIDYA.

Ces signaux sont renforcés par les Alertes de Changement de Tendance, qui notifient les traders en temps réel lorsque de tels événements se produisent. Les alertes permettent une action rapide même lorsqu'on est éloigné de l'écran, aidant les traders à saisir les opportunités ou à limiter les risques.

3. Lignes de Pivot de Structure de Marché avec Étiquettes de Volume

Les niveaux de support et de résistance sont définis par des lignes horizontales tracées à partir des pivots de structure de marché :

  • Lignes de liquidité horizontales : Traçées à partir des hauts et bas de prix, prolongées jusqu'à leur rupture.
  • Étiquettes de volume : Affichent le volume moyen des six dernières bougies à ces niveaux pour clarifier la force du marché.

Les Alertes de Ligne de Liquidité Étendue notifient les traders lorsque ces niveaux critiques sont franchis. Cette fonction est particulièrement utile pour :

  • Identifier les potentielles cassures ou retracements.
  • Anticiper les mouvements de prix près des niveaux d'intérêt significatifs.
  • Ajuster dynamiquement les niveaux de stop-loss ou take-profit.
4. Alertes pour Événements Clés du Marché

Volumatic VIDYA intègre un système d'alertes robuste pour améliorer l'efficacité du trading :

  • Alertes de Changement de Tendance : Déclenchées lorsque le prix franchit la ligne VIDYA, signalant des retournements haussiers ou baissiers potentiels.
  • Alertes de Ligne de Liquidité Étendue : Informent les traders lorsque le prix dépasse des niveaux pivots clés, indiquant des scénarios potentiels de cassure ou de retracement.

Ces alertes sont personnalisables et peuvent être envoyées par email, notification push ou son, garantissant que vous restez informé sans avoir à surveiller les graphiques en permanence.

Options de Personnalisation

Volumatic VIDYA est hautement flexible, avec des options adaptées à divers styles de trading :

  • Paramètres de VIDYA : Ajustez la longueur et le momentum pour une réactivité aux tendances personnalisée.
  • Sensibilité à la Détection des Pivots : Définissez le nombre de bougies utilisées pour calculer les pivots.
  • Préférences d'Alerte : Ajustez les notifications pour vous concentrer sur des événements spécifiques du marché, réduisant les distractions inutiles.
Comment Utiliser Volumatic VIDYA Efficacement
  1. Surveillez les tendances : Utilisez la ligne VIDYA pour suivre la direction du marché et aligner votre stratégie.
  2. Analysez la pression de volume : Exploitez le delta volume pour confirmer la force d'une tendance ou repérer des retournements.
  3. Planifiez autour des lignes de liquidité : Utilisez les niveaux de pivot et leurs alertes associées pour identifier les zones de cassure ou de support.
  4. Activez les alertes : Automatisez la surveillance pour gagner du temps tout en restant informé des changements clés.
Pourquoi Choisir Volumatic VIDYA ?

En combinant le suivi dynamique des tendances, l'analyse des volumes et des alertes proactives, Volumatic VIDYA se distingue comme un outil de trading complet. Que vous fassiez du scalping, du swing trading ou que vous déteniez des positions à long terme, cet indicateur offre :

  • Adaptabilité Dynamique : Capture efficacement les tendances dans des marchés volatils.
  • Insights sur les Volumes : Ajoute un contexte aux mouvements de prix pour des décisions mieux informées.
  • Alertes en Temps Réel : Vous tient informé des événements clés sans une surveillance constante des graphiques.

Restez en avance sur le marché avec Volumatic VIDYA – votre partenaire ultime pour maîtriser les tendances, les volumes et le trading proactif !


Avis 4
jabautista
4001
jabautista 2025.03.24 19:48 
 

Solid indicator. Developer is very open suggestions and has great customer service!

Nikodem Dobrzynski
278
Nikodem Dobrzynski 2025.01.24 18:22 
 

Volumatic VIDyA is a very useful indicator that combines both trend and volume indications. When combined with other technical analysis indicators, it can be a great tool in your strategy. Niko.

XANKEEZ
864
XANKEEZ 2025.01.03 09:42 
 

VIDYA is a unique indicator that combines trend and volume analysis. for best results, use it with other indicators like RSI or ADX. the author keeps updating and making it better each time.

Wills
54
Wills 2025.06.27 16:28 
 

Unfortunately this indicator re-paints.

Duc Hoan Nguyen
49095
Réponse du développeur Duc Hoan Nguyen 2025.06.27 16:40
Hi Wills, I don't know why you think it re-paints, maybe you have some confusion here, because I can assure you that the indicator does not re-paint. please check your private messages, I can explain in detail for you! Thanks so much!
jabautista
4001
jabautista 2025.03.24 19:48 
 

Solid indicator. Developer is very open suggestions and has great customer service!

Nikodem Dobrzynski
278
Nikodem Dobrzynski 2025.01.24 18:22 
 

Volumatic VIDyA is a very useful indicator that combines both trend and volume indications. When combined with other technical analysis indicators, it can be a great tool in your strategy. Niko.

XANKEEZ
864
XANKEEZ 2025.01.03 09:42 
 

VIDYA is a unique indicator that combines trend and volume analysis. for best results, use it with other indicators like RSI or ADX. the author keeps updating and making it better each time.

Duc Hoan Nguyen
49095
Réponse du développeur Duc Hoan Nguyen 2025.01.03 15:30
Thank you for your review!
Glad to hear the indicator is working well for you when combined with others.
Appreciate your recognition of the updates, and wishing you continued success!
