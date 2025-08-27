One Minute Gold
- Indicateurs
- Abdulkarim Karazon
- Version: 1.40
- Mise à jour: 4 septembre 2025
- Activations: 5
L’Or Une Minute est un système de signaux d’entrée par flèches, filtrés par volume-prix-tendance, qui aide les traders à se placer du bon côté du marché et à saisir des opportunités.
Pourquoi choisir L’Or Une Minute ?
-
TP-SL. Des objets TP et SL intégrés apparaissent sur le graphique pour chaque signal. Deux logiques : ATR TP-SL et TP-SL en points fixes.
-
Panneau de statistiques. Affiche le taux de réussite, les séries de gains/pertes et le profit net sur la période historique choisie.
-
Très ajustable. Paramètres par défaut optimisés, mais combinaisons quasi infinies possibles. Basé sur 5 règles qui doivent être validées ensemble.
-
Sans repaint. Contrairement à d’autres, nos flèches et fonctionnalités NE repaintent JAMAIS !
