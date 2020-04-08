Zero Lag Liquidity MT4 Scanner

Offre spéciale : ALL TOOLS, seulement $35 chacun !

Les nouveaux outils seront à $30 pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats ! 

Chaîne Trading Tools sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités

Zero Lag Liquidity trace des zones de liquidité à partir des profils de mèches sur des unités de temps inférieures et des mèches à fort volume. Pour chaque bougie anormale, l’indicateur construit un histogramme de volume à l’intérieur de la mèche, trouve un point de contrôle local (POC) et affiche ce prix comme un niveau. Les interactions ultérieures peuvent déclencher des étiquettes, des signaux de rupture et un état de tendance simple selon la réaction du prix à ces niveaux.

Voir davantage pour la version MT5 :Zero Lag Liquidity MT5 Scanner

Voir davantage pour la version MT4 :Zero Lag Liquidity MT4 Scanner

Voir plus de produits : All Products

CONCEPTS

  • Longues mèches à fort volume : les bougies présentant des mèches supérieures/inférieures inhabituellement longues et un pic de volume sont sélectionnées comme événements potentiels de liquidité opposée.

  • Histogramme intra-mèche : la mèche est segmentée sur l’unité de temps inférieure choisie ; le volume est additionné par bin pour localiser le POC, qui devient le niveau de liquidité.

  • Interaction & régime : l’indicateur suit les cassures au-dessus/au-dessous et les rejets depuis les niveaux, ajuste en conséquence le régime de tendance actif et met en évidence les barres. La logique évite le repainting ou l’interprétation subjective grâce à des seuils fixes et à l’action du prix sur des UT inférieures.

FONCTIONNALITÉS

  • Niveaux de liquidité au POC de mèches supérieures/inférieures significatives, colorés selon le côté (haussier/baissier).

  • Détection de cassure : les niveaux sont supprimés lorsque le prix les franchit nettement deux fois dans la même direction.

  • Détection de rejet : marqueurs en forme de flèche lorsque le prix rebondit sur un niveau à l’intérieur de la bougie.

  • Étiquettes de volume : par niveau, en volume brut ou en pourcentage du total du niveau.

  • Coloration des bougies : optionnelle, basée sur la direction de tendance dominée par les cassures.

Scanner et alertes

  • Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.
  • L’indicateur émet des alertes de signal lorsque des cassures/rejets d’achat/vente apparaissent ; avec ces alertes (surtout en utilisant le Scanner), il est facile de capter l’information du marché.

UTILISATION

Utilisez-le pour marquer les zones où la liquidité est probablement apparue lors d’événements de mèche anormaux. Lorsqu’une longue mèche se forme avec un fort volume, l’indicateur inspecte la mèche sur l’unité de temps inférieure sélectionnée et marque le prix le plus négocié en son sein. Les rejets sont indiqués par de petites flèches ; les cassures confirmées font évoluer l’état de tendance et suppriment le niveau. Vous pouvez activer la coloration de tendance pour voir le biais directionnel après une cassure. Le multiplicateur de mèche contrôle la sélectivité (plus élevé = plus strict). Les alertes et modes d’étiquettes peuvent être ajustés selon les instruments et styles de graphique.



Produits recommandés
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Smart Momentum Zones
Hozeifa M Haji
Indicateurs
PipsZenith Smart Money Momentum Zones (SM-MZ) v1.0 Brand: PipsZenith Platform: MetaTrader 4 (MT4) Type: Momentum / Smart Money / Swing Zone Indicator Version: 1.0 Overview Unlock the secrets of the market with PipsZenith SM-MZ , a revolutionary momentum-based indicator inspired by Smart Money and liquidity concepts . SM-MZ detects areas where momentum accelerates near swing highs and lows—highlighting potential explosive price zones before big market moves. Perfect for traders looking to anticip
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
ZLMA Trend Candles MT4
Denys Babiak
Indicateurs
ZLMA Trend Candles indicator uses an enhanced Zero-Lag Moving Average to highlight key trend shifts, repainting candles in real time. It reacts faster than traditional moving averages, helping you spot potential market turns earlier. Gain clear entry and exit signals and filter out market noise with ease! This product is also available for MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/129278 1. What Is ZLMA Trend Candles? ZLMA Trend Candles is a MetaTrader 4/5 indicator based on the Z
Triple Graphics Channel
Harun Celik
Indicateurs
Are you tired of channeling? This indicator is designed to draw channels. Triple graphics channels, automatically installs 3 different graphics channels. These channels are shown on a single graphic. These channels are calculated by a number of different algorithms. Automatically draws on the screen. You can select three time zones. Parameters Period1 - from here you can select the first period. It can be selected from 1 minute time period to monthly time period. Period1_Channel_Color - period1
Levels Market
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Levels Market is one of the simplest, but no less effective tools from this. Pivot points can be built from these levels, levels are constructed as statistical significance at a given point in time. Trading by levels is a classic in the work of a trader. You can use them as a ready-made trading strategy or as an additional filter in your trading system. In the settings you can specify the offset for building levels. Interpretation of levels: Lines 8/8 and 0/8 (Final Resistance). These lines ar
ForexdivergencePS
Mikhail Bilan
Indicateurs
Good day! To your attention the ForexdivergencePS indicator may not be the newest in the trading strategy The Forex indicator detects and displays descending and ascending divergences on the chart. When a new pattern is formed, a pop-up window is triggered. An arrow is formed on the chart that shows the type of phenomenon and helps to open an order in the optimal direction. Friends of traders rate the effectiveness of the tool as above average. You can change settings, including the sensitiv
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicateurs
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
All Harmonic Patterns Scanner MT4
Eda Kaya
Utilitaires
All Harmonic Patterns Scanner for MT4 The All Harmonic Patterns Scanner for MT4 is a comprehensive tool developed to detect and illustrate a wide range of harmonic chart patterns on the MetaTrader 4 trading terminal. This indicator evaluates pivot formations and price movement behavior to automatically map out formations such as the Gartley, Bat, Butterfly, along with numerous standard and nonstandard harmonic setups on the chart. Beyond the traditional patterns, the scanner is also capable of i
RenkoButterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator displays Renko bars on the chart, uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement, and highlights them based on the Gartley patterns, showing the potential price reversal points. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, s
Harmonic Pattern Helper Engulfing Bar mt4 test
Paul Conrad Carlson
Experts
Expert Advisor designed for trading Engulfing Candle Patterns within a manually input price range the D point of harmonic patterns , gartley , bat cypher butterfly ect.  This is the  full version , word test in the title is an error How Does It Work Step 1 Identify a price range around the end point D of your harmonic pattern. Input two prices into the EA settings   Inp9 Upper Level- type the highest price where an engulfing candle pattern can occur. Inp9 Lower Level - type the lowest price whe
FREE
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicateurs
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'outil Breakaway Fair Value Gaps (FVG) est une solution de pointe conçue pour permettre aux traders d'identifier les zones où le prix s'est éloigné de l'équilibre, offrant des analyses approfondies sur les probabilités de correction. Cet outil ne se contente pas de mettre en évidence de
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT4 The Anti-Crab Harmonic Pattern Indicator is a technical analysis tool developed for MetaTrader 4 that identifies potential price reversal points using specific Fibonacci ratios such as 0.618, 1.27, and 2.27. This indicator automatically draws anti-crab patterns on the chart, highlighting bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5 | A
FREE
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Indicateurs
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." The StdATR Squeeze Channel combines standard
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
Market Structure Trend Targets MT4
Cao Minh Quang
Indicateurs
The Market Structure Trend Targets   is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of   smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also   precise breakout levels ,   trend exhaustion , and   potential reversal zones   — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicateurs
Cet indicateur détectera les motifs harmoniques tracés sur le graphique à l'aide de méthodes manuelles et automatiques. Ajoutez votre avis, s'il vous plaît. Notes: Cet indicateur dispose d'un panneau de contrôle et il enregistrera chaque réglage (graphique et unité de temps). Vous pouvez le réduire pour avoir plus d'espace sur le graphique et vous pouvez appuyer sur le bouton de fermeture pour masquer toutes les données de l'indicateur sur le graphique si vous préférez travailler avec d'autres o
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indicateurs
The CCI Divergence is a reasonably useful indicator in itself, but it is even more effective when used with divergence pattern trading. The CCI Divergence indicator signal is one of the most potent signals among the indicators that exist in the market. Here is new version for Divergence Indicator using CCI method, with more improvements. Divergences indicate a potential investment point because the directional moment does not confirm the price. A bullish divergence occurs when the underlying va
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicateurs
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
ExtraMovingPivots
Stanislav Korotky
Indicateurs
This is an intraday indicator that uses conventional formulae for daily and weekly levels of pivot, resistance and support, but updates them dynamically bar by bar. It answers the question how pivot levels would behave if every bar were considered as the last bar of a day. At every point in time, it takes N latest bars into consideration, where N is either the number of bars in a day (round the clock, i.e. in 24h) or the number of bars in a week - for daily and weekly levels correspondingly. So,
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicateurs
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Indicateurs
This is a well-known ZigZag indicator. But it differs by the fact that its plot is based on values of the middle line which is set by a user. It can display Andrews’ Pitchfork and standard or Bobokus Fibo levels. NO REPAINTING. Parameters Period МА — middle line period. Default value is 34. Minimum value is 4. Maximum value is set at your discretion. Used to calculate price - base price to calculate the middle line. The averaging method - method of smoothing the middle line. Turning pitchfork —
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicateurs
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
Gann Method Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 50% Discount (It is 39$ now) -   It is enabled for a week Contact me for extra bonus   tool, instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional chart patterns. This method integrates geom
Plus de l'auteur
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage actuel du trading financier, où la volatilité est importante, l’identification précise des niveaux de support et de résistance est cruciale pour permettre aux traders de prendre des décisions éclairées. Predictive Ranges Scanner Multi-TF est un outil avancé conçu pour aid
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – un outil puissant et polyvalent conçu pour vous aider à anticiper les tendances du marché, avec des fonctionnalités personnalisables et des alertes en temps réel. Basé sur la logique éprouvée du SuperTrend de Kivanc
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , cet outil trace des zones d'offre et de demande basées sur des chandeliers à fort momentum, vous permettant d'identifier ces zones sur plusieurs unités de temps grâce à la fonctionnalité   timeframe selector   . Avec des étiquettes de rete
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line MT5 avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvem
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le RSI Kernel Optimized with Scanner, un outil révolutionnaire qui redéfinit l'analyse RSI traditionnelle en intégrant l'algorithme puissant de l'estimation de densité par noyau (KDE). Cet indicateur avancé fournit non seulement des informations en temps réel sur les
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduction Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil ai
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'Indicateur de Modèle de Renversement en Trois Barres offre un outil puissant pour les traders, identifiant et mettant en évidence automatiquement les modèles de renversement en trois barres directement sur le graphique des prix. Cet indicateur est une ressource précieuse pour détecter
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vue d’ensemble OA SnR Power est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier et évaluer la force des niveaux de support et de résistance. En intégrant des facteurs clés tels que le volume de trading, la fréquence des rebonds et le nombre de retests, cet indicateur offre u
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Commençons par les fonctionnalités exceptionnelles : L' EA est équipé d'un FILTRE D'ACTUALITÉS et d'un FILTRE RSI. Faible risque (certaines paires de devises ont un DrawDown de < 10 %, voire 5 %). Cet EA n'utilise aucune fonction de martingale ou de grille. L'EA peut afficher des zones v
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance de l'IA avec le SuperTrend AI Clustering MT5 avec Scanner , un outil révolutionnaire pour MetaTrader 5 (MT5). Cet indicateur redéfinit l'analyse du marché en combinant le clustering K-means avec l'indicateur SuperTrend largement populaire, offrant aux traders un av
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Le Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe est un outil avancé d'analyse technique conçu pour les traders professionnels, aidant à identifier les zones potentielles de renversement des prix en combinant des signaux et des modèles clés du marché. Avec des capacités d'affichage multi-
Three Bar Reversal Pattern MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'Indicateur de Modèle de Renversement en Trois Barres offre un outil puissant pour les traders, identifiant et mettant en évidence automatiquement les modèles de renversement en trois barres directement sur le graphique des prix. Cet indicateur est une ressource précieuse pour détecter
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le RSI Kernel Optimized with Scanner pour MT5, un outil révolutionnaire qui redéfinit l'analyse RSI traditionnelle en intégrant l'algorithme puissant de l'estimation de densité par noyau (KDE). Cet indicateur avancé fournit non seulement des informations en temps rée
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicateur de Canal de Régression Linéaire est un puissant outil d'analyse technique qui aide les traders à capturer les tendances de prix et les points de retournement potentiels. En calculant et en affichant des canaux de régression linéaire, des bandes et des projections futures, cet
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvements
FREE
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage en constante évolution du trading financier, identifier et analyser avec précision les niveaux de support et de résistance est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. SnR Retest and Break Multi-Timeframe est un indicateur de support et de résistan
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur AI Channels utilise le clustering K-means mobile , une technique puissante d’apprentissage automatique en analyse de regroupement, pour fournir des informations en temps réel sur les tendances de prix sous-jacentes. Cet indicateur crée des canaux adaptatifs basés sur les don
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis