Zero Lag Liquidity MT4 Scanner

Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun !

Les nouveaux outils seront à $30 pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats ! Chaîne Trading Tools sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités

Zero Lag Liquidity trace des zones de liquidité à partir des profils de mèches sur des unités de temps inférieures et des mèches à fort volume. Pour chaque bougie anormale, l’indicateur construit un histogramme de volume à l’intérieur de la mèche, trouve un point de contrôle local (POC) et affiche ce prix comme un niveau. Les interactions ultérieures peuvent déclencher des étiquettes, des signaux de rupture et un état de tendance simple selon la réaction du prix à ces niveaux.

CONCEPTS

Longues mèches à fort volume : les bougies présentant des mèches supérieures/inférieures inhabituellement longues et un pic de volume sont sélectionnées comme événements potentiels de liquidité opposée.

Histogramme intra-mèche : la mèche est segmentée sur l’unité de temps inférieure choisie ; le volume est additionné par bin pour localiser le POC, qui devient le niveau de liquidité.

Interaction & régime : l’indicateur suit les cassures au-dessus/au-dessous et les rejets depuis les niveaux, ajuste en conséquence le régime de tendance actif et met en évidence les barres. La logique évite le repainting ou l’interprétation subjective grâce à des seuils fixes et à l’action du prix sur des UT inférieures.

FONCTIONNALITÉS

Niveaux de liquidité au POC de mèches supérieures/inférieures significatives, colorés selon le côté (haussier/baissier).

Détection de cassure : les niveaux sont supprimés lorsque le prix les franchit nettement deux fois dans la même direction.

Détection de rejet : marqueurs en forme de flèche lorsque le prix rebondit sur un niveau à l’intérieur de la bougie.

Étiquettes de volume : par niveau, en volume brut ou en pourcentage du total du niveau.

Coloration des bougies : optionnelle, basée sur la direction de tendance dominée par les cassures.

Scanner et alertes Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.

L’indicateur émet des alertes de signal lorsque des cassures/rejets d’achat/vente apparaissent ; avec ces alertes (surtout en utilisant le Scanner), il est facile de capter l’information du marché.

UTILISATION

Utilisez-le pour marquer les zones où la liquidité est probablement apparue lors d’événements de mèche anormaux. Lorsqu’une longue mèche se forme avec un fort volume, l’indicateur inspecte la mèche sur l’unité de temps inférieure sélectionnée et marque le prix le plus négocié en son sein. Les rejets sont indiqués par de petites flèches ; les cassures confirmées font évoluer l’état de tendance et suppriment le niveau. Vous pouvez activer la coloration de tendance pour voir le biais directionnel après une cassure. Le multiplicateur de mèche contrôle la sélectivité (plus élevé = plus strict). Les alertes et modes d’étiquettes peuvent être ajustés selon les instruments et styles de graphique.







