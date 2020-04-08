Candle Predictor

Bonjour les amis, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouveaux produits à vous proposer en toute confiance, et ce moment est enfin arrivé.

Voici mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans réglages superflus, optimisée pour l'Or. On m'a souvent demandé de créer quelque chose de pratique pour le trading, mais je n'y parvenais pas ; ce n'est pas facile, les tests et le débogage prennent énormément de temps.

Comme son prédécesseur, cet indicateur a ses propres nuances, mais l'objectif principal lors de l'optimisation était de le rendre apte à l'utilisation pratique.

L'indicateur prend en charge l'envoi de notifications.

Recommandations d'utilisation :

  • Instrument - XAUUSD (principal, optimisé pour lui)

  • Instrument - XAUEUR (secondaire, non optimisé pour lui, mais les résultats me plaisent)

  • Période du graphique - H4.

  • Installez l'indicateur sur le graphique et oubliez-le ; ne le touchez pas.

  • Signal d'achat - flèche bleue.

  • Signal de vente - flèche rouge.

  • Peut être utilisé comme source principale pour trouver des points d'entrée.

  • Stop Loss (points jaunes) - Je recommande de les suivre.

  • Scénario d'utilisation - prévoir la direction et la clôture de la prochaine bougie. Par conséquent, à la réception d'un signal, le moment de sortie de la transaction doit être basé sur la clôture de la bougie sur laquelle vous avez reçu le signal.

  • Take Profit - est conditionnel, mais c'est mieux que rien. Si vous ne savez pas où placer le take profit ou clôturer la transaction, basez-vous sur le dernier plus haut/plus bas de la bougie clôturée.

  • Rien de superflu.

Paramètres disponibles de l'indicateur :

  • SL - Stop conditionnel, basé sur l'indicateur ATR, que je recommande de suivre car il donne de bons résultats.

  • TP - Take profit conditionnel, basé sur l'indicateur ATR.

  • TextFontSize - Taille de la police pour le texte affiché sur le graphique.

  • Font_style - Style de la police pour le texte affiché sur le graphique.

  • btext, stext - Remplacer le texte du signal sur le graphique, par exemple, vous pouvez spécifier "Sell" au lieu de "Buy".

  • HISTORY BARS - Le nombre de barres sur lesquelles les signaux seront affichés. Je l'ai réglé sur 50, ce qui est suffisant et accélère le fonctionnement de l'indicateur.

  • CLOSE SIGNAL BAR - Réglez sur true pour recevoir un signal sur une nouvelle barre. Cela se produira une fois par minute et accélère légèrement les calculs. Activez-le si votre terminal est très sollicité.

  • Alerts - L'indicateur envoie des alertes sonores si true.

  • PUSH - L'indicateur envoie des notifications Push si true.

  • MAIL - L'indicateur envoie des e-mails si true.

  • TP_SIZE - Taille du pointeur pour le TP.

  • LineFontSize - Taille du pointeur pour le SL.

  • B_Color - Couleur du texte pour le pointeur d'achat.

  • S_Color - Couleur du texte pour le pointeur de vente.

  • B_Line_Color - Couleur de la ligne pour le stop loss d'achat.

  • S_Line_Color - Couleur de la ligne pour le stop loss de vente.

  • SL_ - (Activer/Désactiver) le SL dynamique.

  • TP_ - (Activer/Désactiver) le TP dynamique.


Produits recommandés
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicateurs
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicateurs
L'indicateur VR Grid est conçu pour créer une grille graphique avec des paramètres définis par l'utilisateur. Contrairement à la grille standard , VR Grid est utilisée pour créer des niveaux circulaires . Selon le choix de l'utilisateur, le pas entre les niveaux ronds peut être arbitraire. De plus, contrairement à d'autres indicateurs et utilitaires, VR Grid maintient la position de la grille même lorsque la période de temps change ou que le terminal est redémarré. Les paramètres, les fichiers d
FREE
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Indicateurs
L'indicateur AW Candle Patterns est une combinaison d'un indicateur de tendance avancé combiné à un puissant scanner de modèles de bougies. C'est un outil utile pour reconnaître et mettre en évidence les trente modèles de chandeliers les plus fiables. De plus, c'est un analyseur de tendance actuel basé sur des barres colorées avec un       panneau de tendance multi-période plug-in qui peut être redimensionné et positionné. Une possibilité unique d'ajuster l'affichage des motifs en fonction du fi
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilitaires
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicateurs
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Chaikin Oscillator Indicator
Noman Rasheed
Indicateurs
The Chaikin Oscillator is a technical indicator developed by Marc Chaikin that combines price and volume data to measure the accumulation and distribution of a financial instrument. It aims to identify potential buying and selling opportunities in the market. The Chaikin Oscillator is calculated by subtracting a 10-day exponential moving average of the Accumulation Distribution Line (ADL) from a 3-day exponential moving average of the ADL. Here's how to use the Chaikin Oscillator indicator in tr
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indicateurs
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
UR Gamma
Krzysztof Jan Debski
Indicateurs
UR Gamma (alimenté par des calculs similaires trouvés dans les systèmes d'apprentissage automatique) UR Gamma est un outil d'analyse financière de pointe qui offre une version nouvelle et améliorée de l'indicateur classique WaveTrend. En incorporant des techniques avancées de traitement du signal numérique, UR Gamma répond à certaines des limites des algorithmes WaveTrend traditionnels et fournit une approche plus précise, robuste et dynamique pour identifier et mesurer les tendances de l'acti
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
Indicateur Price Grid Navigator Le Price Grid Navigator est un outil de trading puissant et intuitif conçu pour aider les traders à identifier dynamiquement les principaux niveaux de support et de résistance. Il fournit des repères visuels clairs pour les points d'entrée, de sortie et de retournement potentiels, ce qui en fait un outil essentiel pour les traders de tous niveaux. En calculant et en traçant dynamiquement ces niveaux, l'indicateur offre aux traders une représentation visuelle clai
FREE
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
AQ XFifteen Pro
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
Indicateurs
Χ15 indicator is a MetaTrader 4 tool that allows you to  BUILD & BACKTEST ON REAL TIME  your own strategies quickly, easily and efficiently. It contains  15 of the most popular technical analysis indicators  that you can use, each one in a different way. Choose the indicators that you want to use, select how you will use them and you will see on the chart BUY (green) and SELL (red) arrows implementing your strategy. Choose Take Profit and Stop Loss and you will see the results of your strategy w
VolumeProfile
Robert Hess
3.8 (5)
Indicateurs
Descption: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). So you can locate the areas with the best prices in the market and get an advantage about other market participants. Features: Customizable Volume Profile / Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points Works on all timeframes Also available for MT5 ( https://www.mql5.com/en/mark
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicateurs
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicateurs
Indicateur Profil de Volume pour MT4 Obtenez un avantage en trading avec l'indicateur "Profil de Volume" pour MetaTrader 4 (MT4). Cet outil avancé d'analyse technique vous permet d'identifier avec précision les niveaux clés de support et de résistance basés sur le volume des transactions. Visualisez facilement les zones d'intérêt du marché, où les volumes d'échange sont les plus élevés, et utilisez ces informations pour prendre des décisions de trading plus éclairées. Caractéristiques principale
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui calcule ses lectures sur les volumes de transactions. Sous forme d'histogramme, il montre l'accumulation de la force de mouvement de l'instrument de trading. Il dispose de systèmes de calcul indépendants pour les directions haussières et baissières. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais. Peut compléter n’importe quel système commercial. L'indicateur ne redessine pas ses valeurs, les signaux apparaissent sur la bougie actuelle. Il est facile à utilis
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicateurs
L'indicateur Forex Wave Wold MT4 est conçu pour rechercher les vagues de Woolf et les afficher dans la fenêtre actuelle du terminal de trading. Un excellent indicateur pour les traders utilisant les vagues de Wolf dans le commerce. Son application dans les stratégies de trading augmentera considérablement leur efficacité et leur rentabilité. INFORMATIONS SUR L'INDICATEUR Contrairement à d'autres indicateurs de vague Wold, l'indicateur Forex Wave Wold MT4 a un certain nombre de caractéristiques
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Arrow Indicator - Votre outil pour réussir dans le trading ! Vous en avez assez des outils qui promettent beaucoup mais offrent peu ? Notre Ultimate Arrow Indicator pour MT4 est la solution définitive qui propulsera votre trading à un niveau supérieur. Cet indicateur a été conçu avec une précision chirurgicale pour vous offrir des signaux clairs, fiables et sans compromis. Voici pourquoi Ultimate Arrow Indicator est le choix idéal pour les traders expérimentés et les débutants : Perform
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Indicateurs
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
L'indicateur MT4 "Binary Smart Eye" est conçu pour fournir des signaux de trading pour les options binaires et les marchés forex, fonctionnant sur une large gamme d'unités de temps, de M1 à W1. Il emploie une stratégie propriétaire qui combine des niveaux de tendance, une moyenne mobile intelligente et des périodes de trading optimisées pour identifier les points d'entrée potentiels. Voici une ventilation de ses principales caractéristiques : Analyse multi-timeframes : La polyvalence de l'indica
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicateurs
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicateurs
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicateurs
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicateurs
Vous recherchez un puissant indicateur de trading forex qui peut vous aider à identifier facilement des opportunités de trading rentables ? Ne cherchez pas plus loin que le Beast Super Signal. Cet indicateur basé sur les tendances facile à utiliser surveille en permanence les conditions du marché, en recherchant de nouvelles tendances en développement ou en sautant sur celles existantes. Le Beast Super Signal donne un signal d'achat ou de vente lorsque toutes les stratégies internes s'alignent e
ON Trade Optuma Astro
Abdullah Alrai
5 (5)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur astronomique pour MT4 : Votre compagnon de trading céleste ultime Êtes-vous prêt à élever votre expérience de trading à des hauteurs célestes ? Ne cherchez pas plus loin que notre indicateur astronomique révolutionnaire pour MT4. Cet outil innovant transcende les indicateurs de trading traditionnels en exploitant des algorithmes complexes pour vous fournir des aperçus astronomiques inégalés et des calculs de précision. Un univers d'informations à portée de main : Con
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas. L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché. Capacités de l'indicateur  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.  Convient pour déterminer l
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicateurs
Stop Trading Random Signals. Start Trading with Real Confluence Are you tired of indicators that repaint, give conflicting signals, and leave you more confused than confident? The Quantum Regime Indicator is a professional, standalone trading tool designed for serious traders who demand a systematic edge. It solves the biggest problem in technical analysis— false signals —by using a powerful multi-engine framework. Every signal is confirmed by a confluence of market conditions , ensuring you onl
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicateurs
L'oscillateur de l'indice de précision (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La version 2 a été soigneusement recodée pour être ultra-rapide à charger sur votre graphique, et quelques autres améliorations techniques ont été incorporées pour améliorer l'expérience. Le Pi-Osc a été créé pour fournir des signaux de synchronisation de trading précis conçus pour trouver des points d'épuisement extrêmes, les points auxquels les marchés sont contraints d'aller simplement pour élimin
TPA True Price Action MT4 Indicator
InvestSoft
4.29 (78)
Indicateurs
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals (except early signals mode) strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our custom
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicateurs
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicateurs
Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-optimization.  Hidden Cycles is different. It’s the first and only MT4 indicator rooted in universal proportion and perfect relation — the invisible structure that governs all market behavior. Inspired by ideas from Fibonacci, Gann, and Murrey — and built as somethi
Plus de l'auteur
Magnet Price
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Indicateur de recherche de prix magnétique, le prix moyen vers lequel le prix tend à revenir. Optimisé pour XAUUSD H1. Il possède 3 lignes, la ligne centrale étant le prix sur lequel il faut se concentrer. Sur la base des données historiques, le taux de succès du retour au prix moyen a dépassé 92% avec les paramètres par défaut ; dans les autres cas, le stop loss, qui est défini par défaut, a été déclenché. Le point d'entrée et l'heure d'entrée sont approximativement au début de la journée et, p
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
Indicateurs
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
Candle Predictor MT5
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Bonjour les amis, voici la version mise à jour pour le terminal MT5. Ceci est mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans paramètres superflus, optimisée pour l'Or. L'indicateur prend en charge l'envoi de notifications. Recommandations d'utilisation : Instrument   - XAUUSD (principal, optimisé pour celui-ci) Instrument   - XAUEUR (secondaire, non optimisé pour celui-ci, mais les résultats me plaisent) Unité de temps   - H4. Installez l'indicateur sur le graphi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis