Candle Predictor

Bonjour les amis, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouveaux produits à vous proposer en toute confiance, et ce moment est enfin arrivé.

Voici mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans réglages superflus, optimisée pour l'Or. On m'a souvent demandé de créer quelque chose de pratique pour le trading, mais je n'y parvenais pas ; ce n'est pas facile, les tests et le débogage prennent énormément de temps.

Comme son prédécesseur, cet indicateur a ses propres nuances, mais l'objectif principal lors de l'optimisation était de le rendre apte à l'utilisation pratique.

L'indicateur prend en charge l'envoi de notifications.

Recommandations d'utilisation :

Instrument - XAUUSD (principal, optimisé pour lui)

Instrument - XAUEUR (secondaire, non optimisé pour lui, mais les résultats me plaisent)

Période du graphique - H4.

Installez l'indicateur sur le graphique et oubliez-le ; ne le touchez pas.

Signal d'achat - flèche bleue.

Signal de vente - flèche rouge.

Peut être utilisé comme source principale pour trouver des points d'entrée.

Stop Loss (points jaunes) - Je recommande de les suivre.

Scénario d'utilisation - prévoir la direction et la clôture de la prochaine bougie. Par conséquent, à la réception d'un signal, le moment de sortie de la transaction doit être basé sur la clôture de la bougie sur laquelle vous avez reçu le signal.

Take Profit - est conditionnel, mais c'est mieux que rien. Si vous ne savez pas où placer le take profit ou clôturer la transaction, basez-vous sur le dernier plus haut/plus bas de la bougie clôturée.

Rien de superflu.

Paramètres disponibles de l'indicateur :

SL - Stop conditionnel, basé sur l'indicateur ATR, que je recommande de suivre car il donne de bons résultats.

TP - Take profit conditionnel, basé sur l'indicateur ATR.

TextFontSize - Taille de la police pour le texte affiché sur le graphique.

Font_style - Style de la police pour le texte affiché sur le graphique.

btext, stext - Remplacer le texte du signal sur le graphique, par exemple, vous pouvez spécifier "Sell" au lieu de "Buy".

HISTORY BARS - Le nombre de barres sur lesquelles les signaux seront affichés. Je l'ai réglé sur 50, ce qui est suffisant et accélère le fonctionnement de l'indicateur.

CLOSE SIGNAL BAR - Réglez sur true pour recevoir un signal sur une nouvelle barre. Cela se produira une fois par minute et accélère légèrement les calculs. Activez-le si votre terminal est très sollicité.

Alerts - L'indicateur envoie des alertes sonores si true.

PUSH - L'indicateur envoie des notifications Push si true.

MAIL - L'indicateur envoie des e-mails si true.

TP_SIZE - Taille du pointeur pour le TP.

LineFontSize - Taille du pointeur pour le SL.

B_Color - Couleur du texte pour le pointeur d'achat.

S_Color - Couleur du texte pour le pointeur de vente.

B_Line_Color - Couleur de la ligne pour le stop loss d'achat.

S_Line_Color - Couleur de la ligne pour le stop loss de vente.

SL_ - (Activer/Désactiver) le SL dynamique.

TP_ - (Activer/Désactiver) le TP dynamique.



