Nova Stem est un Expert Advisor robuste conçu pour les gestionnaires de risques intelligents et les traders de sociétés de trading prop. Il fonctionne entièrement de manière autonome sur GBPJPY et utilise M15 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision gérer le tout.


Bonus inclus : contactez-moi après votre achat pour réclamer votre EA GRATUIT .

Pour des résultats de backtest valables, contactez-moi afin que je puisse partager les conseils et le fichier de configuration.

Contactez-moi et je vous enverrai une copie d'essai uniquement pour la démonstration.


« Équipé d'un contrôle strict des pertes et d'un filtre de nouvelles — Nova Stem est conçu pour la survie et la croissance. »


Caractéristiques Clés

  • Fonctionne sur la base : Il identifie les phases de marché impulsives en utilisant des modèles d'accélération de momentum et entre dans des trades à la fin de petits replis, maximisant la précision d'entrée avec un filtre de volatilité que j'ai conçu de zéro. 
  • Un seul graphique nécessaire : Attachez-vous à GBPJPY et l'EA gère toute la logique en interne.
  • Liste de Symboles : Mieux vaut l'utiliser avec GBPJPY (entrée par défaut) .
  • Modes de Gestion de Lots : Choisissez entre lot fixe ou lot basé sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.
  • Arrêt Stratégique de Drawdown : Ferme automatiquement les trades et arrête le trading lorsque le drawdown dépasse votre limite configurée (par ex. 70%).
  • Filtre de nouvelles automatique : Vérifie automatiquement le filtre de nouvelles (ajustable) pour s'assurer que les trades ne sont pas près de nouvelles à fort impact.


Configuration Recommandée


Amical aux Sociétés de Trading Prop

  • Conçu pour respecter les restrictions de perte quotidienne et de risque
  • Peut arrêter complètement le trading lorsque la perte quotidienne dépasse vos paramètres de risque


Après l'Achat

Contactez-nous immédiatement pour obtenir l'accès à notre canal Telegram privé où nous publions des mises à jour, des nouvelles et des conseils exclusifs sur les EA.




