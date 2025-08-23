Fractal Breakout EA – Trading de rupture précis avec gestion intelligente du capital





Fractal Breakout EA est un Expert Advisor entièrement automatisé, conçu pour détecter des opportunités de rupture à forte probabilité à l’aide d’une stratégie raffinée basée sur les fractales.

Il combine une conformité stricte aux règles des courtiers avec une gestion avancée des positions, ce qui le rend adapté aux traders prudents comme aux plus audacieux.





---





Fonctionnement

L’EA analyse en continu l’action récente des prix afin d’identifier les niveaux de rupture basés sur les hauts et les bas fractals.

Lorsque les conditions sont réunies, il place des ordres en attente BuyStop ou SellStop juste au-delà de ces niveaux, avec un stop loss et un take profit calculés automatiquement selon la structure du marché.





Une fois en position, l’EA gère activement les trades :

- Mise à jour dynamique du stop loss (si activée)

- Trailing du take profit pour que les positions plus anciennes suivent l’objectif le plus récent

- Annulation automatique des ordres en attente opposés pour maintenir une exposition cohérente





---





Fonctionnalités principales

- Détection de rupture basée sur les fractales pour des entrées précises

- Logique d’ordres en attente avec calcul automatique du SL/TP

- Mise à jour dynamique du stop loss et trailing optionnel du take profit

- Entrées multiples par signal (si activées)

- Annulation automatique des ordres opposés pour éviter les conflits

- Gestion flexible du capital :

- Taille de lot fixe ou modèle de scaling basé sur le solde

- Martingale optionnelle avec limite de multiplicateur

- Conformité totale avec les règles du MQL5 Market et des courtiers





---





Exemple de configuration – Or (XAUUSD), H4

La configuration suivante a été testée sur l’or en H4 et a donné d’excellents résultats en backtest (voir les captures d’écran jointes) :





Paramètres de stratégie

- Take Profit : activé

- Multiplicateur TP : 2

- Entrées multiples : activées

- Ordres d’achat : activés

- Ordres de vente : désactivés





Gestion des positions

- Mise à jour du SL : activée

- Trailing TP : activé

- Annulation des ordres en attente à l’ouverture d’une position : activée





Gestion du capital

- Lots fixes : 0.01

- Utiliser la gestion du capital : activé

- Taille de lot de base : 0.01

- Solde initial : 500

- Martingale : activée

- Multiplicateur de martingale : 2.0

- Multiplicateur maximum : 4.0





Paramètres de l’EA

- Magic Number : 123456

- Slippage autorisé : 5 points





---





Recommandations

- Unités de temps : H1 et plus (H4 recommandé pour l’or)

- Symboles : Or (XAUUSD), paires majeures de devises et autres instruments liquides

- Courtier : ECN/STP avec faibles spreads et exécution rapide

- Optimisation : Testez et ajustez les paramètres pour chaque symbole et unité de temps afin de maximiser la rentabilité





---





Support

Pour toute question, retour ou demande d’optimisation, veuillez utiliser l’onglet Commentaires sur la page du produit ou envoyer un message privé via MQL5.com.



