Gap Rider

GapRider EA - Conseiller Expert de Trading de Gaps Côté Achat Dynamique

Aperçu

GapRider EA est un conseiller expert (EA) sophistiqué et adaptatif conçu pour MetaTrader 5, spécialisé dans le trading de gaps côté achat. Cet EA identifie les gaps significatifs du marché et place des ordres d'achat stratégiques, en exploitant un dimensionnement dynamique basé sur la volatilité du marché pour optimiser les entrées et sorties de trades. Avec un ensemble robuste de fonctionnalités, GapRider offre aux traders un outil puissant pour capitaliser sur les retracements de prix après de grands mouvements de marché, adapté aux traders novices comme expérimentés.

Fonctionnalités Clés

  • Technologie de Dimensionnement Dynamique : Ajuste automatiquement le stop loss, le trailing stop et les conditions d'entrée en fonction de la plage moyenne des bougies, garantissant une adaptabilité aux conditions changeantes du marché.
  • Mécanisme de Détection de Gaps : Identifie les grands mouvements de prix (gaps) dépassant un seuil défini par l'utilisateur (par défaut : 3x la plage moyenne des bougies) pour repérer les configurations de trading à haute probabilité.
  • Stratégie de Récupération de Prix : Attend, de manière optionnelle, que le prix tombe en dessous du plus bas du gap et se redresse avant d'entrer dans les trades, augmentant ainsi la probabilité de capter les retournements.
  • Système d'Ajustement des Ordres : Surveille et ajuste les ordres en attente vers des plus bas plus faibles dans une période de rétrospection spécifiée, optimisant les points d'entrée.
  • Gestion du Trailing Stop : Gère dynamiquement les trailing stops en fonction de la volatilité du marché pour sécuriser les profits tout en laissant de la place aux fluctuations de prix.
  • Marqueurs Visuels sur Graphique : Affiche des repères visuels clairs (flèches et lignes) sur le graphique pour les signaux de gap, les ordres en attente et les niveaux d'ordres virtuels, améliorant la transparence des trades.
  • Gestion Flexible des Risques : Stop loss configurable, taille de lot et nombre maximum d'ordres ouverts pour s'aligner sur votre tolérance au risque.
  • Journalisation Complète : Fournit des journaux détaillés de débogage et de trading pour l'analyse des performances et le raffinement de la stratégie.

Paramètres d'Entrée

  • MagicNumber (12345) : Identifiant unique pour les trades de l'EA, évitant les conflits avec d'autres EAs.
  • Timeframe (H1) : Période d'analyse pour détecter les gaps et calculer les plages moyennes des bougies.
  • LotSize (0.01) : Volume des trades pour chaque ordre, personnalisable selon la taille de votre compte.
  • TrailingStopMultiplier (1.5) : Multiplicateur pour le trailing stop dynamique, calculé comme un multiple de la plage moyenne des bougies.
  • UseStopLoss (false) : Activer/désactiver le stop loss pour les trades.
  • StopLossMultiplier (3.5) : Multiplicateur pour la distance du stop loss, basé sur la taille du trailing stop.
  • MaxOpenOrders (5) : Nombre maximum d'ordres en attente autorisés à tout moment.
  • Slippage (3) : Glissement de prix maximum autorisé pour l'exécution des ordres (en points).
  • RangeMultiplier (3.0) : Seuil pour la détection des gaps, comme un multiple de la plage moyenne des bougies.
  • AveragePeriod (100) : Nombre de bougies utilisées pour calculer la plage moyenne pour le dimensionnement dynamique.
  • LookbackCandles (5) : Nombre de bougies à surveiller pour des plus bas plus faibles lors de l'ajustement des ordres.
  • AdjustOnRedCandle (true) : Ajuste les ordres en attente lorsqu'une bougie baissière (rouge) se forme.
  • DelayPeriods (2) : Nombre de bougies à attendre avant de placer un ordre en attente après un signal de gap.
  • WaitForRecovery (true) : Exige que le prix tombe en dessous du plus bas du gap et se redresse avant d'entrer dans un trade.
  • RecoveryDepthMultiplier (3.0) : Multiplicateur pour le prix de profondeur en dessous du plus bas du gap, utilisé pour la confirmation de récupération.

Fonctionnement

  • Détection des Gaps : L'EA surveille la période spécifiée (par exemple, H1) pour les bougies dont les plages dépassent le seuil défini par l'utilisateur (RangeMultiplier × plage moyenne des bougies). Ces gaps signalent des opportunités potentielles de retournement.
  • Dimensionnement Dynamique : L'EA calcule la plage moyenne des bougies sur la période spécifiée (AveragePeriod) pour définir des paramètres adaptatifs de stop loss, trailing stop et distance minimale, garantissant une réactivité à la volatilité du marché.
  • File d'Attente des Signaux en Attente : Après avoir détecté un gap, l'EA attend la période de délai spécifiée (DelayPeriods) et identifie le plus bas le plus faible pendant ce temps pour optimiser le prix d'entrée.
  • Confirmation de Récupération (Optionnelle) : Si WaitForRecovery est activé, l'EA crée un ordre virtuel, attendant que le prix tombe en dessous du plus bas du gap par une profondeur dynamique (RecoveryDepthMultiplier × plage moyenne des bougies) puis se redresse au prix de déclenchement avant d'exécuter un ordre d'achat au marché.
  • Ajustement des Ordres : Si AdjustOnRedCandle est activé, l'EA surveille les ordres en attente pour des plus bas plus faibles dans la période LookbackCandles et les ajuste pour optimiser les points d'entrée.
  • Trailing Stop : Les positions ouvertes sont gérées avec un trailing stop dynamique, calculé comme TrailingStopMultiplier × plage moyenne des bougies, pour verrouiller les profits tout en permettant les fluctuations du marché.
  • Gestion des Ordres : L'EA impose un nombre maximum d'ordres en attente (MaxOpenOrders) et garantit que les nouveaux ordres sont placés à une distance minimale des ordres existants, évitant le surtrading.

Pourquoi Choisir GapRider EA ?

  • Adaptabilité au Marché : S'ajuste automatiquement aux conditions changeantes du marché grâce à un dimensionnement dynamique basé sur la volatilité en temps réel.
  • Points d'Entrée Stratégiques : Exploite les retournements de gaps et la confirmation de récupération optionnelle pour des trades à haute probabilité.
  • Contrôle des Risques : Offre des options flexibles de stop loss et de trailing stop, ainsi qu'une limite maximale d'ordres pour gérer l'exposition.
  • Visualisation Conviviale : Des marqueurs graphiques clairs et des journaux détaillés facilitent le suivi et la compréhension des actions de l'EA.
  • Paramètres Personnalisables : Adaptez l'EA à votre style de trading avec des paramètres ajustables pour la période, la taille des lots et la gestion des risques.

Paramètres Recommandés

  • Paires Forex : Convient particulièrement aux paires majeures (par exemple, EUR/USD, GBP/USD) avec une forte liquidité et volatilité.
  • Période : H1 (par défaut) pour un équilibre entre la fréquence des signaux et leur fiabilité ; ajustez selon votre style de trading.
  • Taille du Compte : Solde minimum recommandé de 1000 $ pour LotSize = 0.01 pour gérer efficacement les risques.
  • Exigences du Courtier : Courtier ECN à faible spread avec une exécution rapide pour minimiser le glissement.

Installation et Configuration

  1. Copiez le fichier GapRider.mq5 dans le dossier Experts de MetaTrader 5.
  2. Attachez l'EA à un graphique de votre symbole et période choisis.
  3. Configurez les paramètres d'entrée en fonction de vos préférences de trading et de votre tolérance au risque.
  4. Activez l'AutoTrading dans MetaTrader 5 et assurez-vous que l'EA est en cours d'exécution.
  5. Surveillez les onglets Experts et Journal pour des journaux détaillés et des mises à jour des trades.

Support et Mises à Jour

  • Support : Contactez le développeur via la plateforme MQL5 Market pour toute assistance ou demande de personnalisation.
  • Mises à Jour : Des mises à jour régulières seront fournies pour améliorer les performances et s'adapter aux changements du marché.

Avertissement

Le trading comporte des risques importants, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours l'EA sur un compte démo avant de l'utiliser en environnement réel. Assurez-vous de comprendre le fonctionnement et les paramètres de l'EA pour les aligner sur vos objectifs de trading.

Maximisez votre potentiel de trading avec GapRider EA – votre partenaire intelligent pour capturer les opportunités basées sur les gaps dans le marché forex !


Plus de l'auteur
EA Bull Scalper
Ofer Dvir
Experts
EA Bull Scalper – Outil professionnel de scalping L'EA Bull Scalper vous permet de maîtriser pleinement le mécanisme des transactions d'achat. Tout d'abord, l'EA ouvre une transaction, qui peut également être désactivée avec le paramètre "true" ou "false" dans "ouvrir un achat si aucun". Ensuite, il gère une perte de suivi (trailing stop) une fois que la position est en profit. Vous pouvez contrôler le trailing avec : Début du trailing - donné en points, détermine l'apparition initiale de la pe
Summorai
Ofer Dvir
Indicateurs
Custom indicator take your MA to the next level allowing you to combine MA from up to 5 different symbols ! why? this way your decision making is based on the complimenting market  example: you trade Nasdaq but want to have an eye on the Bitcoin and Russell 2000 at the same time to know market trend or trading XRP but want to have the global view at your edge now its possible  Make sure the symbols match your broker ist Case sensitive US100Cash or XAUEUR# and so on... depending on your broke
FREE
Bull EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Bullish Scalping EA - Your Go-To Expert Advisor for Bullish Day Trading scalping in MetaTrader 4! Automate your trading on any forex trading crypto trading indices scalping or even swing trading or stocks trading in every strategy from fast scalping trading to swing trading  the ea will not limit the digit number of trailing loss and spread so basiclly you could use it to secure long holds Special for 24Hours   will be back to 125$ soon!! Please leave a 5 star***** rating if you like this EA! T
Summorai mt4
Ofer Dvir
Indicateurs
Summorai Cet indicateur additionne jusqu'à 5 moyennes mobiles de différents symboles et les place commodément sur votre graphique. Comment l'utiliser ? Il suffit de glisser l'indicateur sur un graphique et de renseigner les noms des symboles exactement comme ils apparaissent dans votre fenêtre d'observation du marché. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur la tendance globale. Exemple d'utilisation : Vous tradez le DAX40 sur le graphique de l'indicateur, il est utile d'ajouter le Nasdaq100, le S
FREE
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Utilitaires
Obtenez votre EA Utilitaire gratuit qui affichera les résultats des positions fermées sur votre graphique. Une petite fonctionnalité amusante qui rendra chaque trader heureux. L’EA n’ouvrira ni ne gérera de positions, il affichera uniquement les résultats historiques sur le graphique. Choisissez la couleur et la taille. Veuillez laisser un avis 5 étoiles si vous avez aimé cet outil gratuit. N'oubliez pas de découvrir mes EA de trading : EA Bull Scalper EA Bear Scalper Ou obtenez les deux pour de
FREE
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Hello Sellers here is my EA Sell Scalper trader it can be used on any open window but look out and play with the parameters !! Limited time for 45$ then i go to the retail price of 299$  Leave a comment and review  5 stars means you like it :) Make me happy  Please see video:  https://youtu.be/yE3GF4ku36Q Introducing  Expert Advisor designed to trade in combination to my EA BULL Scalper delivering me consistent profits over the long run. This advanced algorithmic trading system operates sea
Slalom Scalper pro
Ofer Dvir
Experts
Meta trader 4 Slalom Scalper welcome to my instrument for Long and short rapid pro scalping imagine taking a trade and hitting your stop loss.. sad.. but with the slalom scalper that trade will revert itself to a reversed position and try to hit the TP  the slalom also can open both buy and sell position on the same signal hedging you on every top or new bottom just try and see how every breakout becomes a signal
EA Bear Scalper
Ofer Dvir
Experts
Hello Sellers here is The companion of the EA BULL Scalper the EA BEAR Scalper is a Sell Scalping trader it can be used on any open window but do look out and play with the parameters !! Limited time 35$ for 100copies  $then i go to the retail price of 225$  please comment review and ask what ever you need :) using in AI mode will be easy and self explain the green line represent where the next position in the grid will be opened you can control the spacing of the general dynamic grid system an
Slalom Scalper
Ofer Dvir
Experts
Meet SLALOM: Your Trading Companion with Smart Recovery! Hey there, fellow trader! Looking for an EA that not only finds great opportunities but also bounces back when the market doesn't go your way? Please comment review and share your results with the slalom scalper Say hello to SLALOM!  What Makes SLALOM Special: **Spots Opportunities**: SLALOM keeps an eye on the market for you, jumping on new highs and lows when others might miss them **Bounces Back After SL**: When a trade hits stop-lo
Fibonacci Scalper Bullish
Ofer Dvir
Experts
OK here it is!! I must confess I'm a big fan and user of my Bullscalper and Bear scalper... but this ea is really showing amazing results  what does it do: this ea will open positions based on Fibonacci chart that will be magnetize to your on chart the use of time frame has no meaning the Fibonacci stick to the high and low looking back in hours  my suggestion is any thing from a week time to a month  let it work its charm second it will secure positions with an automatic trailing loss Have f
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Experts
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis