Smart TrendGrid MT5

Smart TrendGrid EA est un Expert Advisor professionnel conçu pour combiner la précision du suivi de tendance avec la flexibilité d’un système de trading en grille.
Il intègre des outils d’analyse avancés et un contrôle intelligent du risque afin de maintenir cohérence et adaptabilité dans diverses conditions de marché.

Le système identifie la tendance principale du marché à l’aide de l’indicateur SuperTrend, tout en combinant RSI, MACD et Bandes de Bollinger pour affiner les signaux d’entrée et filtrer les faux signaux.
Lorsque les confirmations techniques sont alignées, l’EA ouvre des positions calculées et applique une logique de grille dynamique pour soutenir les transactions au fur et à mesure que le marché progresse dans la direction de la tendance.

L’une des principales caractéristiques de Smart TrendGrid est son mécanisme de protection intégré, comprenant un Stop Loss initial et un Trailing Stop pour sécuriser les bénéfices lors des retracements de prix.
Les profits sont réalisés via un mécanisme de stop suiveur plutôt qu’un take-profit traditionnel, permettant à la stratégie de capturer les mouvements prolongés tout en maintenant un contrôle flexible des sorties.
En cas d’inversion majeure de tendance, l’EA ferme automatiquement toutes les positions ouvertes afin de protéger le solde du compte.

La gestion du risque constitue un élément central du système.
La taille de lot par défaut est fixée à 0.01, adaptée aux petits comptes, avec la possibilité de l’augmenter proportionnellement selon la croissance du capital.

Paramètres recommandés :
• Dépôt minimum : 1000 USD
• Unité de temps : M30 (30 minutes)
• Paires prises en charge : toutes les paires majeures (une optimisation spécifique pour chaque paire est recommandée)
• Présélections optimisées : configurations prêtes à l’emploi pour XAUUSD (Or) et EURUSD disponibles dans l’onglet Screenshots
• Taille de lot par défaut : 0.01 (ajustable selon la croissance du compte)

Si vous souhaitez utiliser une paire spécifique et avez besoin de paramètres d’entrée optimisés, vous pouvez me contacter directement via mon compte MQL5.
Je vous aiderai à configurer les meilleurs paramètres et à effectuer des backtests historiques afin d’assurer des performances optimales pour votre paire préférée.

Des backtests complets ont été réalisés sur les configurations recommandées, couvrant la période de début 2025 jusqu’à la date de sortie (30/09/2025).
L’EA a démontré un comportement cohérent dans diverses conditions de marché, y compris pendant les périodes de forte volatilité et les annonces économiques.
Veuillez noter que tous les tests sont basés sur des données historiques et que les résultats futurs peuvent différer selon les dynamiques du marché.

Smart TrendGrid EA n’est pas simplement un outil de trading automatisé, mais un système complet de gestion des transactions, fondé sur la discipline et la flexibilité — conçu pour les traders recherchant structure, adaptabilité et constance à long terme.


