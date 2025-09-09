Yukon Gold EA – Expert Advisor Multi-Stratégies

Yukon Gold EA est un Expert Advisor moderne multi-stratégies qui combine deux approches de trading éprouvées : les retournements et les cassures. Il a été développé, testé et optimisé avec soin pendant de nombreux mois afin d’atteindre un équilibre stable entre la limitation des risques et l’augmentation des profits.

L’EA est conçu pour limiter les pertes de manière cohérente tout en augmentant dynamiquement les positions pendant les phases de gains. Le risque reste ainsi sous contrôle permanent, tandis que les phases profitables du marché sont exploitées au maximum.

Voici la chaîne Yukon Gold EA : Cliquez ici

Logique de Trading

Analyse basée sur le VWAP :

Yukon Gold EA utilise le Volume Weighted Average Price (VWAP), non pas à partir de simples données de prix, mais directement à partir des données du carnet d’ordres. Chaque décision repose donc sur une liquidité réelle et non seulement sur des mouvements de chandeliers.

Stratégie de retournement :

Lorsque le prix s’écarte fortement du VWAP, cela indique une exagération.

Le marché revient généralement vers le VWAP.

L’EA détecte ce mouvement et trade le retour. Stratégie de cassure :

Lorsque le prix consolide longtemps près du VWAP puis casse dynamiquement,

une nouvelle tendance apparaît.

L’EA entre dans le sens de la tendance et exploite le momentum.

Avantages de la logique VWAP basée sur le carnet d’ordres

Retournements précis : les excès sont identifiés plus précisément grâce à la visibilité des gros ordres réels.

Cassures fortes : les signaux sont plus fiables lorsqu’ils sont confirmés par des couches de liquidité.

Grande adaptabilité : les stratégies de retournement et de cassure se complètent, permettant à l’EA d’être rentable dans différentes phases de marché.

Recommandations

Paire : XAUUSD (Or)

Unité de temps : M15

Dépôt minimum : 1000 $

Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec spreads très bas

Courtiers recommandés : Roboforex, IC Markets, VT Markets, XM Markets

Effet de levier : minimum 1:100, recommandé 1:500

Mode de compte : Hedge

Conclusion

Yukon Gold EA est le résultat d’un développement intensif visant à créer un ratio risque-rendement optimal. Il protège le capital dans les phases de marché difficiles et déploie son potentiel dans les mouvements tendanciels. Il s’adresse aussi bien aux traders expérimentés qu’aux débutants cherchant une stratégie claire et réfléchie.



