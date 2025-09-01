MAM Gold
- Matei-Alexandru Mihai
- Version: 5.0
- Mise à jour: 7 septembre 2025
- Activations: 5
Philosophie — « Discipline à l’entrée, profits à la sortie. Un moteur clair pour les actions. »
MAM Gold est conçu exclusivement pour les actions et fonctionne sur n’importe quelle unité de temps. Il tourne comme un moteur long toujours actif : entrées délibérées avec contexte EMA/ATR, gestion du risque disciplinée, trailing intelligent et ajouts seulement lorsque la tendance rémunère vraiment. Pas de hype—juste une exécution structurée pour les actions.
Techniques — Ce qu’il fait exactement
Portée & UT
-
Instruments : Actions uniquement (equities/stock-CFDs).
-
Timeframes : Fonctionne sur toutes UT ; logique adaptée via ATR et EMA.
Entrées & Risque
-
Entrées long alignées sur EMA(50) et volatilité actuelle (ATR).
-
Trois modes de taille : % risque, risque USD ou lots fixes.
-
Garde notionnelle : MinNotionalUSD / MaxNotionalUSD.
-
Envoi sûr avec OrderCheck() et limite de volume.
Protection & Sorties
-
SL initial = SL_ATR_Mult × ATR.
-
TP fixe optionnel via TP_R_Multiple (0 = trailing pur).
-
Passage BE à >= BE_Factor_R × R.
Trailing Avancé
-
Canal haut − Chan_ATR_Mult × ATR.
-
EMA trailing − EMA_Trail_ATR_Mult × ATR.
-
ATR trailing − Trail_ATR_Mult × ATR.
Choisit le SL valide le plus serré (modification unique, pas de spam).
Ajouts (Pyramiding)
-
Jusqu’à MaxAdds couches, espacées par Add_Step_R × R.
-
Risque réduit géométriquement : AddRiskFrac^couche.
-
Délai entre ajouts : Add_Cooldown_Bars.
-
Délai de réouverture après sortie : ReOpenDelayBars.
Hygiène d’Exécution
-
Garde sur spread, contrôle du slippage, fenêtre US en option.
📌 Remarque : Pas un conseil d’investissement. Testez d’abord, puis utilisez une taille prudente. L’avantage de MAM Gold est une exécution disciplinée des actions sur tous les timeframes.
