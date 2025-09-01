⚡ Plus que 5/10 copies au prix de lancement de 99 $ ! ⚡

Philosophie — « Discipline à l’entrée, profits à la sortie. Un moteur clair pour les actions. »

MAM Gold est conçu exclusivement pour les actions et fonctionne sur n’importe quelle unité de temps. Il tourne comme un moteur long toujours actif : entrées délibérées avec contexte EMA/ATR, gestion du risque disciplinée, trailing intelligent et ajouts seulement lorsque la tendance rémunère vraiment. Pas de hype—juste une exécution structurée pour les actions.

Techniques — Ce qu’il fait exactement

Portée & UT

Instruments : Actions uniquement (equities/stock-CFDs).

Timeframes : Fonctionne sur toutes UT ; logique adaptée via ATR et EMA.

Entrées & Risque

Entrées long alignées sur EMA(50) et volatilité actuelle (ATR).

Trois modes de taille : % risque, risque USD ou lots fixes.

Garde notionnelle : MinNotionalUSD / MaxNotionalUSD.

Envoi sûr avec OrderCheck() et limite de volume.

Protection & Sorties

SL initial = SL_ATR_Mult × ATR.

TP fixe optionnel via TP_R_Multiple (0 = trailing pur).

Passage BE à >= BE_Factor_R × R.

Trailing Avancé

Canal haut − Chan_ATR_Mult × ATR.

EMA trailing − EMA_Trail_ATR_Mult × ATR.

ATR trailing − Trail_ATR_Mult × ATR.

Choisit le SL valide le plus serré (modification unique, pas de spam).

Ajouts (Pyramiding)

Jusqu’à MaxAdds couches, espacées par Add_Step_R × R.

Risque réduit géométriquement : AddRiskFrac^couche.

Délai entre ajouts : Add_Cooldown_Bars.

Délai de réouverture après sortie : ReOpenDelayBars.

Hygiène d’Exécution

Garde sur spread, contrôle du slippage, fenêtre US en option.

📌 Remarque : Pas un conseil d’investissement. Testez d’abord, puis utilisez une taille prudente. L’avantage de MAM Gold est une exécution disciplinée des actions sur tous les timeframes.



