MAM Gold

Philosophie — « Discipline à l’entrée, profits à la sortie. Un moteur clair pour les actions. »
MAM Gold est conçu exclusivement pour les actions et fonctionne sur n’importe quelle unité de temps. Il tourne comme un moteur long toujours actif : entrées délibérées avec contexte EMA/ATR, gestion du risque disciplinée, trailing intelligent et ajouts seulement lorsque la tendance rémunère vraiment. Pas de hype—juste une exécution structurée pour les actions.

Techniques — Ce qu’il fait exactement

Portée & UT

  • Instruments : Actions uniquement (equities/stock-CFDs).

  • Timeframes : Fonctionne sur toutes UT ; logique adaptée via ATR et EMA.

Entrées & Risque

  • Entrées long alignées sur EMA(50) et volatilité actuelle (ATR).

  • Trois modes de taille : % risque, risque USD ou lots fixes.

  • Garde notionnelle : MinNotionalUSD / MaxNotionalUSD.

  • Envoi sûr avec OrderCheck() et limite de volume.

Protection & Sorties

  • SL initial = SL_ATR_Mult × ATR.

  • TP fixe optionnel via TP_R_Multiple (0 = trailing pur).

  • Passage BE à >= BE_Factor_R × R.

Trailing Avancé

  • Canal haut − Chan_ATR_Mult × ATR.

  • EMA trailing − EMA_Trail_ATR_Mult × ATR.

  • ATR trailing − Trail_ATR_Mult × ATR.
    Choisit le SL valide le plus serré (modification unique, pas de spam).

Ajouts (Pyramiding)

  • Jusqu’à MaxAdds couches, espacées par Add_Step_R × R.

  • Risque réduit géométriquement : AddRiskFrac^couche.

  • Délai entre ajouts : Add_Cooldown_Bars.

  • Délai de réouverture après sortie : ReOpenDelayBars.

Hygiène d’Exécution

  • Garde sur spread, contrôle du slippage, fenêtre US en option.

📌 Remarque : Pas un conseil d’investissement. Testez d’abord, puis utilisez une taille prudente. L’avantage de MAM Gold est une exécution disciplinée des actions sur tous les timeframes.


Alex
16
Alex 2025.09.06 14:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Matei-Alexandru Mihai
844
Réponse du développeur Matei-Alexandru Mihai 2025.09.06 14:26
Thanks a lot for the feedback, Alex! I’m really glad the EA is working well for you. I’ll keep pushing updates and improvements, so stay tuned. Wishing you continued success with your trading!
