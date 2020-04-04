MAM White MT4

Overview
MAM White MT4 targets major indices and uses trend confirmation (EMA alignment), volatility filters, and adaptive trailing. It avoids martingale and uncontrolled averaging.

What it does

  • Trades when EMA alignment and volatility filters agree

  • Disciplined one-sided entries; ATR-aware trailing and optional partial exits

  • Checks broker constraints (stop/freeze levels, margin, volume) before sending/modifying orders

Recommended use

  • Timeframe: M15–H1

  • Symbols: broker’s index symbols/CFDs

  • Setup: defaults work out of the box; adjust risk and trailing after initial tests

Inputs
Risk mode (percent/USD/fixed lot), trailing parameters, Magic Number, spread filter, slippage tolerance.

Operating notes
Unique Magic per chart; backtest with quality tick data; execution/spreads vary by broker and market session.

Disclaimer
No guarantees. Use demo first and conservative risk.


