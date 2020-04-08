Quantum StarMan Bogdan Ion Puscasu 4.91 (103) Experts

Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis Quantum StarMan, le membre électrisant et le plus frais de la famille Quantum EA . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques : AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl