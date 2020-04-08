Virtual Grid Mart Dual Sides
- Experts
- Yoann Eugene Legrand
- Version: 1.0
- Activations: 5
GridMartDualSide EA – Système Grid Bidirectionnel et Martingale Avancé
Introduction
GridMartDualSide EA est un Expert Advisor pour MetaTrader 5, conçu pour les traders qui souhaitent exploiter les stratégies de grille (Grid) et de martingale avec un haut niveau de contrôle et de sécurité.
Grâce à son moteur bidirectionnel, il peut gérer simultanément et de manière indépendante des grilles d’achats (BUY) et de ventes (SELL), ce qui permet de tirer parti des mouvements de marché dans toutes les conditions.
Caractéristiques principales
-
Stratégie de grille double face
-
Gestion parallèle de grilles d’achats et de ventes.
-
Personnalisation complète pour chaque sens du marché.
-
-
Technologie de Trade Virtuel (VTT)
-
Ouverture d’ordres virtuels avant exécution réelle.
-
Observation du comportement de la stratégie en direct sans exposer immédiatement le capital.
-
-
Entrées à pas fixe ou adaptatif
-
Espacement fixe en pips ou espacement dynamique basé sur l’indicateur ATR.
-
Optimisation automatique en fonction de la volatilité du marché.
-
-
Système de martingale avancé
-
Plusieurs styles disponibles : multiplicateur ou addition.
-
Contrôle de la taille maximale des lots avec limite fixe ou proportionnelle.
-
-
Protection complète du compte
-
Stop sur equity intégré avec surveillance en temps réel.
-
Fermeture automatique de toutes les positions si un seuil défini (en % ou en devise) est atteint.
-
-
Horaire de trading flexible
-
Paramétrage des heures d’activité pour chaque jour de la semaine.
-
Contrôle précis des périodes de trading.
-
-
Redéploiement automatique après Hard Stop Loss
-
Redémarrage possible avec un dépôt simulé après déclenchement d’un Hard SL.
-
Permet d’explorer des configurations agressives pour une croissance rapide du capital.
-
Compatibilité et configuration
-
Fonctionne sur tout type d’actif, de timeframe et de compte de trading (Standard, ECN, etc.).
-
Des fichiers de configuration optimisés (set files) sont disponibles pour différents actifs.
-
Vous pouvez me contacter via les canaux intégrés à MQL5 pour obtenir ces fichiers.