ENEA mt5

5

Prix : 404$ -> 550$
 Signal : ENEA
 Kılavuz : Manual
ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM)

ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquement sa stratégie de trading aux conditions prévalentes. L’objectif est clair : dans chaque phase de marché – tendance, range, ou forte volatilité – déployer la meilleure logique de trading possible pour exploiter de manière optimale les opportunités et contrôler efficacement les risques.

Caractéristiques principales :

  • Détection de régime en temps réel : Tendance, Range, Volatilité & phase plate

  • Changement de stratégie dynamique selon le régime de marché

  • Modèle IA GPT5 (HMM) apprenant sans supervision à partir de données historiques

  • Activation du TP et de l’ajustement SL automatisés

  • Supporte l’intervalle de temps M30 et basé sur XAUUSD


Comment fonctionne le Modèle de Markov Caché (HMM) ?

Un HMM est un modèle statistique qui suppose qu’un système – tel que le marché financier – évolue à travers des états invisibles (cachés).
Ces états (par ex. tendance haussière, tendance baissière) ne sont pas directement observables, mais influencent des variables mesurables telles que les prix, le volume ou la volatilité.
Le HMM utilise des probabilités pour déterminer quelle séquence d’états cachés correspond le mieux aux données observées.
Cela permet de reconnaître des schémas et d’évaluer beaucoup mieux l’état actuel du marché.


Composants d’un HMM :

Un HMM est constitué de plusieurs composants clés utilisés spécifiquement dans ENEA mt5 pour la détection de régime.
États cachés (régimes) représentent différentes phases de marché comme la tendance, le range ou la forte volatilité.
Matrice de transition détermine les probabilités avec lesquelles le marché passe d’un régime à un autre.
Distribution d’émission décrit les caractéristiques statistiques par lesquelles chaque régime se manifeste dans les données de marché observées.
Le modèle est entraîné sur des données historiques de prix et de volatilité et détecte ensuite en direct le régime actuel du marché – sans aucun étiquetage manuel.

Qu’est-ce que le Changement de Régime ?

Le changement de régime désigne l’adaptation dynamique d’une stratégie de trading à différents états structurels du marché, appelés régimes de marché.
Ces régimes peuvent se manifester par des phases de tendance claires (marchés haussiers ou baissiers), des mouvements latéraux (marchés en range),
des zones à forte volatilité (par ex. après des nouvelles, gaps ou impulsions fortes) ou des phases à faible volatilité.

De nombreuses approches de trading classiques échouent car elles sont appliquées de manière rigide à toutes les phases de marché. C’est précisément là que l’ Expert Advisor ENEA mt5 intervient :
Il détecte l’état actuel du marché en temps réel et ajuste dynamiquement sa stratégie à la situation afin d’obtenir des performances optimales dans chaque régime.

Logique stratégique en fonctionnement en direct

En fonctionnement réel, ENEA mt5 analyse continuellement le marché et identifie le régime actuel.
Une fois l’état du marché détecté, l’EA sélectionne automatiquement la stratégie de trading appropriée pour répondre de manière optimale aux conditions du marché.
Si le marché est en phase de tendance, ENEA active un système de breakout avec filtres de tendance intégrés pour exploiter efficacement les mouvements dans la direction de la tendance.
En phase de range, l’EA utilise une stratégie de retour à la moyenne, avec des entrées et sorties ajustées dynamiquement aux zones clés de support et de résistance.
Si une phase de forte volatilité est détectée, ENEA réduit automatiquement la taille de position et choisit des stop-loss plus larges pour contrôler le risque et éviter les faux signaux.

Exemple d’application (XAU/USD) Un HMM a été entraîné sur les rendements logarithmiques journaliers et distingue 3 régimes :
État
Description Comportement du marché
1
Phase de tendance
 Mouvement directionnel fort, momentum élevé
2
Latéral / Range
 Faible volatilité, direction incertaine
3
Choc / Volatilité Gaps, nouvelles, changements rapides de direction

ENEA détecte ces états en direct et ajuste la fréquence de trading et le choix de la stratégie en conséquence.


Rôle de ChatGPT-5 dans ENEA mt5

Un élément clé différenciant ENEA mt5 est l’intégration du dernier modèle ChatGPT-5 dans la logique décisionnelle de l’Expert Advisor.
Alors que le HMM se charge de la détection statistique des régimes, ChatGPT-5 agit comme une couche décisionnelle sémantique et adaptative.

Concrètement :

  • Interprétation de données de marché complexes :

    ChatGPT-5 évalue en temps réel les régimes détectés par le HMM et enrichit cette analyse en intégrant intelligemment des couches de contexte supplémentaires – du sentiment actuel du marché et des schémas saisonniers récurrents aux mouvements de prix exceptionnels dus à des nouvelles macroéconomiques ou à des pics soudains de volatilité. Cela crée une base décisionnelle précise et spécifique à la situation, permettant à ENEA mt5 de choisir la stratégie optimale même dans des phases de marché complexes et changeantes.

  • Approche auto-apprenante :

    Le puissant noyau GPT-5 est spécialisé dans l’identification et l’évaluation de schémas profonds et d’anomalies subtiles à partir d’un grand nombre de trades historiques. Sur cette base, les configurations particulièrement rentables sont renforcées et affinées, tandis que celles inefficaces ou risquées sont automatiquement écartées – un processus d’optimisation continue garantissant qu’ENEA mt5 adapte en permanence ses stratégies et fonctionne toujours au plus haut niveau de performance.

  • Sensibilité au contexte :
    GPT-5 a la capacité d’intégrer harmonieusement des informations non structurées et souvent difficiles à quantifier – telles que les réactions soudaines du marché à des événements d’actualité, les pics de volatilité après des données économiques importantes, ou les mouvements de prix inhabituels dus à des événements géopolitiques – dans le processus décisionnel. Cela confère à ENEA mt5 un avantage informationnel décisif sur les modèles purement statistiques, qui tiennent rarement compte de tels facteurs dynamiques, et lui permet de prendre des décisions précises et orientées profit même dans des situations de marché inattendues.

Quelle est son efficacité ?
La combinaison du HMM (classification précise des régimes) et de ChatGPT-5 (ajustement adaptatif basé sur le contexte) crée un algorithme de trading qui ne se contente pas de réagir aux conditions actuelles du marché, mais prépare proactivement des décisions de trading optimales. Cette structure à double moteur montre toute sa force particulièrement lors des phases de transition entre différents régimes – une faiblesse typique de nombreux EA – et garantit des résultats bien plus stables. Alors que le HMM assure l’analyse structurelle claire, GPT-5 apporte « l’intelligence de marché » pour exploiter spécifiquement les opportunités même dans des situations complexes et imprévisibles.


Avis 3
Patrick Savard
158
Patrick Savard 2025.09.11 21:49 
 

Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!

peep4447
32
peep4447 2025.09.10 16:54 
 

After some time using the EA, I’ve only seen positive outcomes. If it keeps performing like this, it’s definitely a solid tool. Well done.

Arjun-Si
32
Arjun-Si 2025.09.03 18:17 
 

Communication with Vitali is smooth and professional. Responses are always quick and reliable. My first trade hit TP so precise and fast, with absolutely no drawdown. As of now, I can only recommend the EA.

Produits recommandés
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experts
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experts
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Experts
Live Signal:   https://www.mql5.com/es/signals/2333700 AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización. Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experts
Isheguve Scalper pro user guide 1. Introduction to Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro is a sophisticated MQL5 Expert Advisor designed to automate your trading decisions. It integrates advanced technical analysis with robust money and trade management to provide a comprehensive automated trading solution. Key features include: Candlestick Pattern Recognition: Identifies various reversal and continuation candlestick formations. Multi-Indicator Confirmation: Filters and confirms patterns usi
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Crash500 Saturno
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Hello traders, This time I'm introducing you to Crash 500 Saturn, which trades short-term trend candles, accompanied by a triple indicator strategy for safer trading, with 2 Moving Averages, 1 RSI, and 1 ADX. With the correct parameters, as shown in the image, you'll be able to trade and let it do its job peacefully. It operates on an M1 timeframe (1 minute). With a minimum balance of $500 recommended to let it trade. In backtesting over the last year, it's been making more than 300% o
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experts
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
EUR 5 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The fifth strategy from the EUR-8 portfolio uses the direction of the MACD indicator for recognizing the trend and then set the pending order according to KeltnerChannel. This fully automatic EA was Triple tested  - backtest on 'Out of sample data', robustness tests  and portfolio correlation. Easy set-up. You define only risk amount and you are good to go. Learn   why I do   Monte Carlo, robustness and
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experts
Explosive Breakout Hunter est un Expert Advisor (EA) conçu pour maximiser les profits en capturant des cassures puissantes. Avec un taux de réussite d’environ 50 % et seulement quelques entrées par mois, cet EA privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il attend patiemment les meilleures opportunités et accumule des gains importants de manière régulière. Découvrez le potentiel de cet EA en consultant les résultats des backtests dans les captures d’écran. N’hésitez pas également à essayer la
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experts
Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Gann Rooster V15
Ehsan Kariminasab
Experts
Gann 9Sq expert version 15, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you are able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position accord
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Forex Moon AI
David Hausberger
Experts
...FOREX MOON AI LE SCALPER INTELLIGENT ... !IMPORTANT !  Pour que le backtest fonctionne sans erreur, il faut que dans les paramètres sous : Limit Time Range : Timerange = True doit être sélectionné. L'heure doit être réglée de manière à ce que l'EA n'agisse pas pendant le rollover de votre courtier. Aucune stratégie à haut risque comme la martingale ou la grille n'est utilisée. Tous les trades sont exécutés avec SL et TP. Forex Moon AI est un scalper avec calcul intelligent du SL.
CyberVision EA
Eduard Nagayev
2.88 (33)
Experts
CyberVision EA is a technology I developed during my undergraduate studies. CyberVision EA is not just an advisor, it is a high-speed computing machine that can generate historical data. CyberVision EA is not just an EA, it is a high-speed computing machine that works with recurrent neural network (RNN) and generative adversarial network (GAN), and my EA also uses data quantization. Live Signal High:  https://www.mql5.com/ru/signals/2221931 Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2218278 C
EagleFX
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Utilitaires
Résumé EagleFX est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé pour MetaTrader 5, exécutant 24/7 des stratégies de trading algorithmique ultra-précises sur divers instruments. Il supprime toute émotion des décisions, back­teste rigoureusement chaque signal, ajuste dynamiquement les paramètres de risque et exploite des modules mémoires inspirés de l’apprentissage automatique pour optimiser continuellement ses performances. Exécution continue sans émotion Surveillance ininterrompue des prix et
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experts
Strategy Description: This EA is a trend EA. The idea is the simplest trading method of chasing up and down. It is used to cut off losses in time with mobile stop loss to make profits run. This EA mainly trades EURUSD and XAUUSD. Parameter settings: Transaction: EA will only work if Transaction=true. Lots: Single hand count, it is recommended to order 1 standard hand at 10000USD, i.e. 0.1 hand at 1000USD. Maxi_point: Maximum point difference limit. It depends on the decimal number of gold quotat
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Experts
Construit pour une performance maximale. Optimisé pour les retraits de bénéfices. Introduction d'une nouvelle option - test avec émulation des retraits de bénéfices. Ultimate Hero est un outil de trading avancé conçu pour maximiser vos profits sur le marché des changes. Ce logiciel de trading avancé est créé en utilisant la dernière technologie GPT-4 et dispose d'une large gamme de fonctionnalités avancées. Ultimate Hero est un robot de trading qui utilise une stratégie de trading en grille ba
Sika EA
Frederick Mensah
Experts
Sika EA works on GBPUSD - 1H $1,000 to $11,700   ... Jan 2020 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% Risk Trade) RISK Management : It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades. Sika EA uses an  averaging  technique to mitigate against risk. Take Profit and Stop loss are hidden by the EA and auto calculates each profit base on the parameters
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Velvet Ace EA — L’intelligence qui trade pour vous Bienvenue dans une nouvelle dimension du trading Forex ! Vous en avez assez des risques permanents et de l’incertitude ? Avec Velvet Ace EA MT5 , dites adieu au stress et aux résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant vous ouvre la voie à des revenus réguliers en transformant votre investis
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experts
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
FrankoScalp MT5
Konstantin Kulikov
4.25 (28)
Experts
Mes félicitations ! Vous êtes sur la page d’un expert-joueur le plus ancien du marché Forex ! Ça fait plus de 5 ans que cet expert se trouve au cœur de l’actualité et dans des tops différents. Les sujets sur l’EA « FrankoScalp » sont présents sur tous les forums-forex, mais c’est uniquement sur le mql5 que vous pouvez acheter une version originale actualisée de l’EA , contacter avec son auteur et avoir l’accès à la communauté conviviale des utilisateurs de l’ЕА « FrankoScalp ». Détails de l’ac
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experts
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Présentation de SchermanActionPro : le nouveau robot de trading automatisé d'Automatictrading Automatictrading est fier de présenter SchermanActionPro ! Fonctionnalités en vedette :  • Indicateurs configurables : Ajustez les moyennes et le nombre de bougies selon les recommandations d'Ivan.  • Flexibilité opérationnelle : Choisissez entre les achats et les ventes.  • Prise de bénéfices : Options fixes, basées sur ATR ou signal contraire.  • Loss Stop : Fixe configurable, selon ATR ou par signal
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.8 (20)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex. Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions) . Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves . Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel . Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifi
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Filtrer:
Patrick Savard
158
Patrick Savard 2025.09.11 21:49 
 

Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!

Vitalii Tkachenko
343
Réponse du développeur Vitalii Tkachenko 2025.09.13 17:40
Thanks a lot for your feedback.
Countless hours of development and fine-tuning went into this EA, it's great to see that the results speak for themselves.
peep4447
32
peep4447 2025.09.10 16:54 
 

After some time using the EA, I’ve only seen positive outcomes. If it keeps performing like this, it’s definitely a solid tool. Well done.

Vitalii Tkachenko
343
Réponse du développeur Vitalii Tkachenko 2025.09.10 17:54
Thank you so much for your kind feedback.
Please keep us posted on your progress.
Arjun-Si
32
Arjun-Si 2025.09.03 18:17 
 

Communication with Vitali is smooth and professional. Responses are always quick and reliable. My first trade hit TP so precise and fast, with absolutely no drawdown. As of now, I can only recommend the EA.

Vitalii Tkachenko
343
Réponse du développeur Vitalii Tkachenko 2025.09.03 20:17
Thank you so much for your kind feedback, it truly means a lot to me.
Répondre à l'avis