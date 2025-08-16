ENEA mt5
- Experts
- Vitalii Tkachenko
- Version: 1.30
- Mise à jour: 13 septembre 2025
- Activations: 15
|Prix : 404$ -> 550$
|Signal : ENEA
|Kılavuz : Manual
Caractéristiques principales :
-
Détection de régime en temps réel : Tendance, Range, Volatilité & phase plate
-
Changement de stratégie dynamique selon le régime de marché
-
Modèle IA GPT5 (HMM) apprenant sans supervision à partir de données historiques
-
Activation du TP et de l’ajustement SL automatisés
-
Supporte l’intervalle de temps M30 et basé sur XAUUSD
Comment fonctionne le Modèle de Markov Caché (HMM) ?
Un HMM est un modèle statistique qui suppose qu’un système – tel que le marché financier – évolue à travers des états invisibles (cachés).
Ces états (par ex. tendance haussière, tendance baissière) ne sont pas directement observables, mais influencent des variables mesurables telles que les prix, le volume ou la volatilité.
Le HMM utilise des probabilités pour déterminer quelle séquence d’états cachés correspond le mieux aux données observées.
Cela permet de reconnaître des schémas et d’évaluer beaucoup mieux l’état actuel du marché.
Composants d’un HMM :Un HMM est constitué de plusieurs composants clés utilisés spécifiquement dans ENEA mt5 pour la détection de régime.
États cachés (régimes) représentent différentes phases de marché comme la tendance, le range ou la forte volatilité.
Matrice de transition détermine les probabilités avec lesquelles le marché passe d’un régime à un autre.
Distribution d’émission décrit les caractéristiques statistiques par lesquelles chaque régime se manifeste dans les données de marché observées.
Le modèle est entraîné sur des données historiques de prix et de volatilité et détecte ensuite en direct le régime actuel du marché – sans aucun étiquetage manuel.
Le changement de régime désigne l’adaptation dynamique d’une stratégie de trading à différents états structurels du marché, appelés régimes de marché.
Ces régimes peuvent se manifester par des phases de tendance claires (marchés haussiers ou baissiers), des mouvements latéraux (marchés en range),
des zones à forte volatilité (par ex. après des nouvelles, gaps ou impulsions fortes) ou des phases à faible volatilité.
De nombreuses approches de trading classiques échouent car elles sont appliquées de manière rigide à toutes les phases de marché. C’est précisément là que l’ Expert Advisor ENEA mt5 intervient :
Il détecte l’état actuel du marché en temps réel et ajuste dynamiquement sa stratégie à la situation afin d’obtenir des performances optimales dans chaque régime.
En fonctionnement réel, ENEA mt5 analyse continuellement le marché et identifie le régime actuel.
Une fois l’état du marché détecté, l’EA sélectionne automatiquement la stratégie de trading appropriée pour répondre de manière optimale aux conditions du marché.
Si le marché est en phase de tendance, ENEA active un système de breakout avec filtres de tendance intégrés pour exploiter efficacement les mouvements dans la direction de la tendance.
En phase de range, l’EA utilise une stratégie de retour à la moyenne, avec des entrées et sorties ajustées dynamiquement aux zones clés de support et de résistance.
Si une phase de forte volatilité est détectée, ENEA réduit automatiquement la taille de position et choisit des stop-loss plus larges pour contrôler le risque et éviter les faux signaux.
Exemple d’application (XAU/USD) Un HMM a été entraîné sur les rendements logarithmiques journaliers et distingue 3 régimes :
|
État
|Description
|Comportement du marché
|
1
|Phase de tendance
|Mouvement directionnel fort, momentum élevé
|
2
|Latéral / Range
|Faible volatilité, direction incertaine
|
3
|Choc / Volatilité
|Gaps, nouvelles, changements rapides de direction
ENEA détecte ces états en direct et ajuste la fréquence de trading et le choix de la stratégie en conséquence.
Un élément clé différenciant ENEA mt5 est l’intégration du dernier modèle ChatGPT-5 dans la logique décisionnelle de l’Expert Advisor.
Alors que le HMM se charge de la détection statistique des régimes, ChatGPT-5 agit comme une couche décisionnelle sémantique et adaptative.
Concrètement :
-
Interprétation de données de marché complexes :ChatGPT-5 évalue en temps réel les régimes détectés par le HMM et enrichit cette analyse en intégrant intelligemment des couches de contexte supplémentaires – du sentiment actuel du marché et des schémas saisonniers récurrents aux mouvements de prix exceptionnels dus à des nouvelles macroéconomiques ou à des pics soudains de volatilité. Cela crée une base décisionnelle précise et spécifique à la situation, permettant à ENEA mt5 de choisir la stratégie optimale même dans des phases de marché complexes et changeantes.
-
Approche auto-apprenante :Le puissant noyau GPT-5 est spécialisé dans l’identification et l’évaluation de schémas profonds et d’anomalies subtiles à partir d’un grand nombre de trades historiques. Sur cette base, les configurations particulièrement rentables sont renforcées et affinées, tandis que celles inefficaces ou risquées sont automatiquement écartées – un processus d’optimisation continue garantissant qu’ENEA mt5 adapte en permanence ses stratégies et fonctionne toujours au plus haut niveau de performance.
- Sensibilité au contexte :
GPT-5 a la capacité d’intégrer harmonieusement des informations non structurées et souvent difficiles à quantifier – telles que les réactions soudaines du marché à des événements d’actualité, les pics de volatilité après des données économiques importantes, ou les mouvements de prix inhabituels dus à des événements géopolitiques – dans le processus décisionnel. Cela confère à ENEA mt5 un avantage informationnel décisif sur les modèles purement statistiques, qui tiennent rarement compte de tels facteurs dynamiques, et lui permet de prendre des décisions précises et orientées profit même dans des situations de marché inattendues.
Quelle est son efficacité ?
La combinaison du HMM (classification précise des régimes) et de ChatGPT-5 (ajustement adaptatif basé sur le contexte) crée un algorithme de trading qui ne se contente pas de réagir aux conditions actuelles du marché, mais prépare proactivement des décisions de trading optimales. Cette structure à double moteur montre toute sa force particulièrement lors des phases de transition entre différents régimes – une faiblesse typique de nombreux EA – et garantit des résultats bien plus stables. Alors que le HMM assure l’analyse structurelle claire, GPT-5 apporte « l’intelligence de marché » pour exploiter spécifiquement les opportunités même dans des situations complexes et imprévisibles.
Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!