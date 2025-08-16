Le changement de régime désigne l’adaptation dynamique d’une stratégie de trading à différents états structurels du marché, appelés régimes de marché.

Ces régimes peuvent se manifester par des phases de tendance claires (marchés haussiers ou baissiers), des mouvements latéraux (marchés en range),

des zones à forte volatilité (par ex. après des nouvelles, gaps ou impulsions fortes) ou des phases à faible volatilité.

De nombreuses approches de trading classiques échouent car elles sont appliquées de manière rigide à toutes les phases de marché. C’est précisément là que l’ Expert Advisor ENEA mt5 intervient :

Il détecte l’état actuel du marché en temps réel et ajuste dynamiquement sa stratégie à la situation afin d’obtenir des performances optimales dans chaque régime.



