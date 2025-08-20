Trend Hedge Master MT5

Trend Hedge Master MT5 : L’évolution d’une stratégie éprouvée

Le EA Trend Hedge Master MT5 est un système professionnel de grid et hedge, issu de plus de dix ans d’expérience. Il identifie les tendances avec précision et gère les drawdowns pour protéger le capital et viser des profits constants sur le Forex et l’or.

Pourquoi la version MT5 est supérieure :

  • Logique de tendance améliorée : signaux plus précis

  • Récupération intelligente : s’adapte à la volatilité, pas d’ajout d’ordres aveugle

  • Gestion active : hedging stratégique et fermetures partielles

Fonctionnalités principales :

  • Moteur avancé de suivi de tendance

  • Système stratégique de hedge et récupération

  • Stops et objectifs dynamiques

  • Modes de gestion des risques multiples

Parfait pour : utilisateurs du MT4 ou traders cherchant croissance stable et protection du capital.
Paramètres recommandés : EURUSD H1, dépôt minimum 3000 USD, compte MT5 avec hedge requis.


Plus de l'auteur
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
Experts
Une manière plus intelligente de trader l’or et l’euro Cet EA repose sur des méthodes quantitatives avancées permettant d’identifier les inefficiences temporaires entre deux grands marchés. Il cherche à tirer parti des moments où le comportement des prix diverge de sa dynamique habituelle. Live signal Le système s’adapte automatiquement aux conditions de marché et gère avec précision les entrées et sorties, afin de capter les opportunités lors des désalignements de court terme. Des filtres supp
NeuroPrompt
Arkadii Zagorulko
5 (3)
Experts
NeuroPrompt est un Expert Advisor (EA) intelligent qui intègre des modèles d’intelligence artificielle (via OpenAI) pour analyser le marché et fournir des décisions de trading. Il collecte les données de marché en temps réel, les envoie à ChatGPT via l’API, reçoit la réponse de l’IA et exécute automatiquement les ordres dans MetaTrader 5. Entrées et paramètres principaux Modèle IA et configuration de l’API Modèle GPT – Choisissez entre GPT-4 ou GPT-5. Clé API – Votre clé OpenAI (obligatoire pour
Cross MA TrendX
Arkadii Zagorulko
5 (1)
Experts
CMTX EA est un outil de trading polyvalent qui utilise les Moyennes Mobiles (MA) pour générer des signaux et gérer les positions. Conçu pour les marchés en tendance comme en range, cet EA ouvre des positions lorsque deux MA se croisent et gère ces positions de manière stratégique pour obtenir des résultats optimisés. Fonctionnalités principales : Options de direction de trading : Configurez l’EA pour trader uniquement en achat, uniquement en vente ou dans les deux sens simultanément. Gestion des
Super Trend TV Style
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
SuperTrend TV-Style replicates the classic SuperTrend indicator from TradingView, now available for MetaTrader. It uses ATR-based volatility to detect trend direction and plot dynamic buy/sell zones on the chart.  Green line: uptrend  Red line: downtrend  Arrows: buy/sell signals at trend shifts  Customizable source price (HL2, HLC3, etc.) and ATR method Simple, fast, and familiar - ideal for traders switching from TradingView or looking for a clean trend-following tool.
FREE
Trend hedge master EA
Arkadii Zagorulko
4.5 (8)
Experts
À propos du Trend Hedge Master EA La logique du Trend Hedge Master EA est simple : il ouvre une position dans le sens de la tendance après une période de consolidation du prix. S'il semble que la tendance change, il peut ouvrir des ordres supplémentaires, espérant que le prix revienne dans sa direction initiale pour ensuite fermer toutes les positions avec profit. Si la tendance change vraiment, l'EA utilise le profit des nouvelles transactions pour couvrir les pertes des ordres précédents. Les
Smart cross MA
Arkadii Zagorulko
4.67 (3)
Indicateurs
MA Intersection Indicator – Auto-Optimized Moving Averages This indicator automatically finds the most profitable Moving Average (MA) combinations within a selected period, considering both profits and losses. It helps traders quickly identify the best MA settings without manual testing. How it works: Buy signal: When the fast MA crosses the slow MA from below upward. Sell signal: When the fast MA crosses the slow MA from above downward. The indicator automatically tests different MA periods and
FREE
SpreadTracker
Arkadii Zagorulko
Utilitaires
SpreadTracker – Moniteur de Spread en Temps Réel pour MT5 Suivez les spreads actuels, moyens et maximaux de tous les symboles dans la fenêtre de "Observation du marché" en temps réel. Les symboles sont triés par spread moyen, avec un affichage dynamique sur plusieurs colonnes. Cliquez sur n'importe quel symbole pour ouvrir instantanément son graphique. Les couleurs, la disposition et la vitesse de mise à jour sont entièrement personnalisables. Parfait pour les scalpers, les day traders et les an
FREE
Ftool 2
Arkadii Zagorulko
Utilitaires
The panel allows you to place and open orders with one click of a button. It is possible to quickly change the parameters of the lot, take profit, stop loss and expiration time. The expiration parameter is valid only for pending orders. The trading panel works in the tester. To open a pending order, click on the buy or sell stop button, and then on a place on the chart. (This function cannot work in the strategy tester for technical reasons) Expiration time is in minutes, everything else is
FREE
Mediana
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
L’indicateur Median Cross est un outil puissant pour le Forex et autres marchés financiers. Contrairement aux moyennes mobiles classiques, il trace deux lignes médianes et affiche flèches et alertes lorsqu’elles se croisent, permettant de détecter plus rapidement et fiablement les changements de tendance et les points d’entrée. Le prix médian représente la valeur centrale de la plage de prix, étant moins sensible aux pics, valeurs extrêmes ou bruits de marché que la moyenne mobile. Cela fournit
Accipiter
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
Un indicateur de tendance basé sur la rupture de niveaux. Avec un seul paramètre, il s’adapte rapidement à tout symbole spécifique. Cet indicateur ne repaint pas et est uniquement destiné à la plateforme MT4 de bureau. Notifications PUSH sur mobile Alertes sur ordinateur Alertes par e-mail Flèches d’entrée sur barres clôturées Fonctionne sur n’importe quel symbole MT4 et n’importe quelle unité de temps. Peut être utilisé seul ou en complément de votre système de trading.
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
Indicateur Hammer & Star Bar pour MT5 Repérez rapidement les modèles de renversement clés, Hammer et Star Bar , et optimisez vos entrées. Fonctionnalités : Détection hauts/bas sur X bougies précédentes Ratio mèche/corps ajustable Confirmation mèche opposée Alertes Push et messages sur graphique TF recommandé : H4 Avantages : Débutants et traders expérimentés Paramètres entièrement personnalisables Ne repeint pas , signaux fiables Améliorez votre trading avec l’indicateur Hammer & Star Bar pour M
Value Gap
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
Value Gap   est un outil intelligent basé sur la stratégie Fair Value Gap. Comment ça fonctionne : L’indicateur analyse en continu l’action récente des prix, identifiant les zones où acheteurs et vendeurs ont laissé un déséquilibre. Lorsqu’un gap est détecté, il est marqué directement sur le graphique comme un niveau clair. L’outil surveille ensuite l’évolution future des prix : si le marché revient et comble le gap dans la fenêtre de temps autorisée, un signal est généré. Vous pouvez filtrer l
