Trend Hedge Master MT5 : L’évolution d’une stratégie éprouvée

Le EA Trend Hedge Master MT5 est un système professionnel de grid et hedge, issu de plus de dix ans d’expérience. Il identifie les tendances avec précision et gère les drawdowns pour protéger le capital et viser des profits constants sur le Forex et l’or.

Pourquoi la version MT5 est supérieure :

Logique de tendance améliorée : signaux plus précis

Récupération intelligente : s’adapte à la volatilité, pas d’ajout d’ordres aveugle

Gestion active : hedging stratégique et fermetures partielles

Fonctionnalités principales :

Moteur avancé de suivi de tendance

Système stratégique de hedge et récupération

Stops et objectifs dynamiques

Modes de gestion des risques multiples

Parfait pour : utilisateurs du MT4 ou traders cherchant croissance stable et protection du capital.

Paramètres recommandés : EURUSD H1, dépôt minimum 3000 USD, compte MT5 avec hedge requis.



