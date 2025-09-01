MAM Gold
- Experts
- Matei-Alexandru Mihai
- Versione: 5.0
- Aggiornato: 7 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Filosofia — “Disciplina all’ingresso, profitti all’uscita. Un motore pulito per le azioni.”
MAM Gold è progettato esclusivamente per le azioni e funziona su qualsiasi timeframe. Opera come un motore long sempre attivo: ingressi deliberati con contesto EMA/ATR, gestione disciplinata del rischio, trailing intelligente e aggiunte solo quando il trend paga davvero. Niente hype—solo esecuzione strutturata per azioni.
Tecnici — Cosa fa esattamente
Ambito & TF
-
Strumento: Solo azioni (equities/stock-CFDs).
-
Timeframes: Funziona su tutti i TF; logica adattata con ATR ed EMA.
Ingressi & Rischio
-
Ingressi long basati su EMA(50) e volatilità corrente (ATR).
-
Tre modalità di dimensione: % rischio, Rischio USD o Lotti fissi.
-
Guardie nozionali: MinNotionalUSD / MaxNotionalUSD.
-
Invio sicuro con OrderCheck() e limiti di volume.
Protezione & Uscite
-
SL iniziale = SL_ATR_Mult × ATR.
-
TP fisso opzionale con TP_R_Multiple (0 = trailing puro).
-
BE upgrade a >= BE_Factor_R × R.
Trailing Avanzato
-
Massimo del canale − Chan_ATR_Mult × ATR.
-
EMA trailing − EMA_Trail_ATR_Mult × ATR.
-
ATR trailing − Trail_ATR_Mult × ATR.
Seleziona l’SL valido più stretto (una modifica, senza spam).
Add-On (Piramiding)
-
Fino a MaxAdds livelli, distanza = Add_Step_R × R.
-
Rischio ridotto geometricamente: AddRiskFrac^livello.
-
Cooldown tra aggiunte: Add_Cooldown_Bars.
-
Ritardo riapertura dopo exit: ReOpenDelayBars.
Igiene dell’Esecuzione
-
Controllo spread, slippage, finestra US opzionale.
📌 Nota: Non è un consiglio di investimento. Prima testate, poi usate un rischio prudente. Il vantaggio di MAM Gold è un’esecuzione disciplinata delle azioni su qualsiasi timeframe.
