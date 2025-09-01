MAM Gold

Filosofia — “Disciplina all’ingresso, profitti all’uscita. Un motore pulito per le azioni.”
MAM Gold è progettato esclusivamente per le azioni e funziona su qualsiasi timeframe. Opera come un motore long sempre attivo: ingressi deliberati con contesto EMA/ATR, gestione disciplinata del rischio, trailing intelligente e aggiunte solo quando il trend paga davvero. Niente hype—solo esecuzione strutturata per azioni.

Tecnici — Cosa fa esattamente

Ambito & TF

  • Strumento: Solo azioni (equities/stock-CFDs).

  • Timeframes: Funziona su tutti i TF; logica adattata con ATR ed EMA.

Ingressi & Rischio

  • Ingressi long basati su EMA(50) e volatilità corrente (ATR).

  • Tre modalità di dimensione: % rischio, Rischio USD o Lotti fissi.

  • Guardie nozionali: MinNotionalUSD / MaxNotionalUSD.

  • Invio sicuro con OrderCheck() e limiti di volume.

Protezione & Uscite

  • SL iniziale = SL_ATR_Mult × ATR.

  • TP fisso opzionale con TP_R_Multiple (0 = trailing puro).

  • BE upgrade a >= BE_Factor_R × R.

Trailing Avanzato

  • Massimo del canale − Chan_ATR_Mult × ATR.

  • EMA trailing − EMA_Trail_ATR_Mult × ATR.

  • ATR trailing − Trail_ATR_Mult × ATR.
    Seleziona l’SL valido più stretto (una modifica, senza spam).

Add-On (Piramiding)

  • Fino a MaxAdds livelli, distanza = Add_Step_R × R.

  • Rischio ridotto geometricamente: AddRiskFrac^livello.

  • Cooldown tra aggiunte: Add_Cooldown_Bars.

  • Ritardo riapertura dopo exit: ReOpenDelayBars.

Igiene dell’Esecuzione

  • Controllo spread, slippage, finestra US opzionale.

📌 Nota: Non è un consiglio di investimento. Prima testate, poi usate un rischio prudente. Il vantaggio di MAM Gold è un’esecuzione disciplinata delle azioni su qualsiasi timeframe.


Alex
16
Alex 2025.09.06 14:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Matei-Alexandru Mihai
844
Risposta dello sviluppatore Matei-Alexandru Mihai 2025.09.06 14:26
Thanks a lot for the feedback, Alex! I’m really glad the EA is working well for you. I’ll keep pushing updates and improvements, so stay tuned. Wishing you continued success with your trading!
Rispondi alla recensione