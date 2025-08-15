Souhaitez-vous influencer l'avenir du trading automatisé ?



Fatigué des « boîtes noires » qui promettent monts et merveilles, mais s'avèrent inutiles ? Nous aussi ! C'est pourquoi nous avons créé "The Beta Trader" — un bot de forex que nous ne nous contentons pas de vendre, mais que nous développons avec vous.

Nous ne prétendons pas que c'est un produit parfait. Nous disons que c'est le meilleur moyen de créer un produit parfait. Le nom « Beta » n'est pas un hasard : nous vous invitons à faire partie de notre équipe. Testez, partagez votre expérience, laissez vos commentaires, et ensemble, faisons de "The Beta Trader" l'outil le plus fiable et le plus efficace du marché.

Description détaillée de l'algorithme du système de trading

Ce bot a été créé en utilisant l'apprentissage automatique. Nous n'utilisons pas de mots à la mode comme « Intelligence Artificielle » ou « Conseiller à haute rentabilité », et nous sommes pleinement conscients de la nécessité d'une application raisonnable des algorithmes d'apprentissage automatique pour réaliser des bénéfices sur le marché des devises.

Ce système est un mélange d'indicateurs et d'un algorithme de forêt aléatoire (Random decision forest). Nous utilisons des indicateurs de volatilité pour déterminer l'état actuel du marché, ce qui minimise le surajustement des modèles aux données historiques. Le problème principal des développeurs dans le domaine de l'apprentissage automatique est qu'ils ajoutent trop d'indicateurs aux modèles, ce qui fait que les réseaux de neurones et autres classificateurs mémorisent simplement les transactions et ne fonctionnent pas sur de nouvelles données. Notre objectif est de réduire progressivement le nombre d'indicateurs et de trouver de véritables schémas qui permettent de trader efficacement sur de nouvelles données.

Dans sa version actuelle, l'algorithme fonctionne avec cinq indicateurs de volatilité. C'est le minimum nécessaire pour obtenir des modèles rentables. Nous annotons ensuite les exemples et entraînons la forêt aléatoire dessus, puis nous testons l'algorithme sur de nouvelles données.

Notre système de trading est en constante évolution grâce aux nouvelles recherches et aux commentaires des clients. Nous vous tiendrons informés des futures améliorations et serons à l'écoute de vos idées.

Ce que vous gagnez en rejoignant "The Beta Trader" :

Automatisation fiable : Notre bot est déjà capable aujourd'hui de gérer efficacement vos transactions en suivant des algorithmes éprouvés. Il a été conçu pour fonctionner 24h/24, 5j/7, sans émotions ni fatigue.

Votre voix compte : Ce n'est pas un simple achat, c'est un investissement dans le développement. Nous écoutons chaque commentaire et suggestion. Votre avis a un impact direct sur chaque mise à jour.

Transparence et confiance : Nous sommes ouverts. Nous partagerons les résultats des tests, discuterons des stratégies et vous montrerons exactement comment vos idées sont mises en œuvre.

Prix spécial pour les « bêta-testeurs » : En nous rejoignant maintenant, vous bénéficiez d'un accès au bot à un prix exclusif, qui augmentera au fur et à mesure de son perfectionnement. C'est notre façon de vous remercier pour votre aide !

Détails techniques :

Trade : Uniquement EURUSD .

Dépôt minimum : 100 $ ou en cents.

Période de temps : H1 (ou inférieure).

Type de compte : Hedging.

Stratégie : Utilise une stratégie de scalping renforcée par l'apprentissage automatique. N'utilise pas de méthodes risquées comme le martingala. Clôture les positions sur signaux, un Stop Loss court ou un Take Profit .

Paramètres : Tous les réglages nécessaires, y compris "Signals threshold", "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit", ainsi que les paramètres de gestion des ordres, sont déjà définis dans les paramètres du bot et peuvent être optimisés.

Rejoignez notre équipe !

Ne vous contentez pas de trader. Créez. Rejoignez la communauté "The Beta Trader" et faites partie de la révolution du trading automatisé.

Obtenez votre bot dès aujourd'hui et aidez-nous à le rendre encore meilleur !