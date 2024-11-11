Flora Bienvenue dans une nouvelle ère du trading. Flora n'est pas juste un autre EA—c'est une solution sophistiquée conçue pour vous donner un avantage sur les marchés en constante évolution. Construit sur un cadre avancé, cet Expert Advisor combine des stratégies à la pointe de la technologie avec des systèmes de gestion des risques innovants, vous permettant de trader avec confiance et précision.

"Le succès dans le trading repose sur la gestion du risque tout en laissant les profits croître—Flora fait exactement cela, avec un accent sur la sécurité et la cohérence."

Le Coeur de la Stratégie

Flora se concentre sur un système de suivi de tendance qui suit les tendances du marché solides et établies. L'EA détecte ces tendances et les exploite aussi longtemps que possible, vous permettant de capturer de grands gains cohérents. En suivant l'élan du marché, Flora s'assure que vous restez du bon côté de la tendance, tandis que des filtres basés sur le MACD offrent une couche supplémentaire de sécurité, empêchant les entrées dans des conditions de marché faibles ou incertaines.

De plus, un système de trailing stop avancé verrouille vos profits dynamiquement au fur et à mesure que la tendance progresse. Ce trailing stop s'adapte aux conditions du marché, garantissant un minimum de pertes tout en maximisant les rendements potentiels. En essence, Flora agit à la fois comme un suiveur de tendance et un gestionnaire de risque, optimisant chaque trade pour vous.

Aspect Détails Symbole USDCHF Intervalle de Temps H1 Système de Suivi de Tendance Oui, conçu pour capturer les fortes tendances du marché et les suivre jusqu'à ce que la tendance s'estompe. Filtres MACD Oui, intégrés pour une sécurité supplémentaire afin de garantir que seules les transactions à haute probabilité soient exécutées. Trailing Stop Avancé Oui, conçu pour verrouiller les profits tout en minimisant les pertes, avec une adaptation dynamique aux conditions du marché. Paramètres de Risque Ajustables pour correspondre à votre style de trading et à votre appétit pour le risque. Signal en Direct









Flora est compatible avec une gamme de comptes de trading, y compris les défis de société de prop trading, ce qui en fait un choix idéal pour les traders cherchant à réussir ces épreuves avec confiance.

Avertissement : Flora ne doit être utilisé que sur un seul graphique pour éviter le chevauchement des transactions. Cela garantit que l'EA fonctionne à son plein potentiel et ne duplique pas les transactions sur plusieurs graphiques.

Comment Commencer Attachez Flora à votre graphique USDCHF H1. Configurez vos préférences de risque selon votre stratégie. Sortez et amusez-vous et laissez l'EA gérer le reste.

Que vous visiez la cohérence ou essayiez de passer les défis de compte financé, Flora dispose de la technologie et de la stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading.



