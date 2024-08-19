Stratégie de Trading Automatisée par Grille

Grid Balance EA est un outil de trading en grille puissant et hautement personnalisable, développé en MQL5. Il ouvre automatiquement des ordres d’achat et de vente, définit un take-profit individuel pour chaque trade et clôt toutes les positions dès que l’objectif global de profits est atteint, rationalisant ainsi l’ensemble du processus de trading automatisé. C’est un assistant fiable pour le grid trading nécessitant efficacité et discipline.

.set files and FAQ

https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935

Accès Facile et Mise en Œuvre

Grid Balance EA est disponible en téléchargement sur le marché MQL5. Avec son design intuitif et ses fonctionnalités automatisées, cet outil offre une solution fluide pour mettre en œuvre des stratégies de trading par grille. Essayez Grid Balance EA dès aujourd'hui et découvrez sa commodité et sa fiabilité !

Guide et explication des paramètres de configuration click here

Profit taking loop: Clôture automatiquement toutes les transactions lorsque l'objectif de profit total est atteint et lance immédiatement un nouveau cycle de trading pour une opération continue.

Auto distance: Ajuste dynamiquement l'espacement entre les ordres en fonction des conditions du marché, réduisant ainsi le besoin d'ajustements manuels.

Control from mt5 app: Surveillez vos transactions et activez ou désactivez l'EA directement depuis l'application MT5 sur Android et iOS, offrant une flexibilité maximale.

Configuration Flexible des Paramètres

Cet expert advisor fonctionne efficacement dans diverses conditions de marché, en exécutant une série de transactions à des intervalles prédéfinis. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l'espacement des grilles, les tailles de lot et les objectifs de profit pour répondre à leurs objectifs et stratégies de trading.

Recommandations

Période : XAUUSD, BTCUSD, Forex Pairs, …

Paramètres : Paramètres par défaut pour l’or.

Type de compte : Hegde.

Un courtier ECN et un VPS à faible latence sont toujours recommandés.

L’effet de levier et le dépôt dépendent des paramètres.

Les paramètres sont externes, permettant aux utilisateurs de configurer le robot comme ils le souhaitent.

Testez-le d’abord sur un compte démo pour vous assurer qu’il répond à vos attentes.

Avertissement sur les risques de trading

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il est important de comprendre que vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et de bien considérer vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant de trader.