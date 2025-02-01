Gold ISIS MT5

4.33

EA Gold Isis – Une solution de trading de l'or sûre et efficace

Promotion de lancement

  • Il ne reste que 1 copies au prix actuel ! 
  • Prochain prix : 699.99 $ 
  • Prix final : 1999.99 $ 

SIGNAL EN DIRECT  (Gold Isis + Nasdaq Algo)

Version MT4

Bonjour ! Je suis EA Gold Isis, le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les traders.


Qu'est-ce qui rend EA Gold Isis différent ?


- Stop Loss dynamique (SL) : L'EA utilise un Stop Loss basé sur la plage de prix des dernières bougies. Cela garantit que le SL s'adapte de manière flexible aux conditions du marché, protégeant votre compte plus efficacement à mesure que le marché évolue.

- Stratégies de trading diverses : L'EA est équipé de 3 stratégies de trading, chacune capable d'ouvrir jusqu'à 3 positions simultanément, permettant un total de 9 positions en même temps.

- Trailing Stop flexible : Une fonction de verrouillage des bénéfices utilisant un trailing stop est incluse. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité en fonction de vos préférences personnelles.

- La sécurité avant tout : Chaque trade est accompagné d'un SL prédéfini pour protéger votre compte contre les risques imprévus.


Comment fonctionne EA Gold Isis ?


1. Pas de stratégies risquées :
   - N'utilise pas de stratégies Martingale ou Grid.
   - N'effectue pas de trades sans SL.

2. Pas de "fausse IA" :
   - EA Gold Isis est un véritable système de trading.
   - Contrairement à d'autres EA qui font de la publicité pour "IA" tout en comptant secrètement sur des stratégies Martingale ou Grid pour induire les clients en erreur.

3. Axé sur les résultats à long terme :
   - Bien que l'EA ne fournisse pas de résultats parfaits de backtest, le système de trading est optimisé pour viser des profits durables à long terme.

4. Niveaux de risque flexibles :
   - Prend en charge des paramètres de risque allant du très faible au très élevé, répondant aux besoins individuels de chaque trader.


Détails de la configuration de l'EA


- Période de temps : M15  
- Paire de devises : XAU/USD  
- Paramètres d'entrée : Utilisez les paramètres par défaut ou personnalisez-les si nécessaire.  
- Type de compte : Tous (comptes à faible spread recommandés)  
- Capital recommandé :  
  - 1000 $ pour 1 stratégie  
  - 2000 $ pour 2 stratégies  
  - 3000 $ pour 3 stratégies  
- VPS : Un VPS haute vitesse est recommandé pour garantir des performances stables de l'EA.


Notes de risque


- Les résultats des backtests sont uniquement à titre de référence : Les backtests ne reflètent pas pleinement les résultats réels du trading.
- La performance varie selon le courtier : Les résultats peuvent différer d'un courtier à l'autre.
- Évitez les risques élevés : L'utilisation de paramètres de risque élevé peut entraîner des drawdowns excessifs.


En conclusion


EA Gold Isis est bien plus qu'un simple EA de trading de l'or. C'est une solution fiable conçue pour vous aider à obtenir des profits durables. Avec de véritables stratégies de trading, de la flexibilité et une approche axée sur la sécurité, cet EA changera votre perception du trading automatisé de l'or.

Essayez EA Gold Isis dès aujourd'hui et laissez-le vous accompagner sur votre chemin vers le succès dans le trading !



Avis 14
Vedant Yogesh Karawadikar
171
Vedant Yogesh Karawadikar 2025.06.29 05:20 
 

Absolutely blown away by GOLD ISIS! As a dedicated XAU/USD trader, I’ve tested many gold EAs, but none come close to the precision and consistency of this one. The entry logic is sharp, exits are well-calculated, and the risk management is top-tier. Even during volatile sessions, it handles trades with remarkable accuracy. My equity curve has never looked better! Kudos to the developer—not only for creating such a brilliant algorithm but also for being responsive and genuinely helpful. You can tell they truly understand the gold market. Highly recommended for serious gold traders! 💰✨

Boripat Kaewsai
29
Boripat Kaewsai 2025.05.16 01:15 
 

I purchased Gold ISIS MT5 and it perfect. It made ATH profit again. The developers are always active, you can always consult them.This is one of the best Gold EA I've ever encountered.

Trần Minh
24
Trần Minh 2025.04.20 23:50 
 

Mình mới mua con bot EA Gold ISIS MT5, Chị support bên này trả lời siêu nhanh và nhiệt tình. Hỏi gì cũng được hướng dẫn kỹ, rất dễ hiểu. Cảm giác được quan tâm, yên tâm dùng hơn hẳn. Rất hài lòng!

Vedant Yogesh Karawadikar
171
Vedant Yogesh Karawadikar 2025.06.29 05:20 
 

Absolutely blown away by GOLD ISIS! As a dedicated XAU/USD trader, I’ve tested many gold EAs, but none come close to the precision and consistency of this one. The entry logic is sharp, exits are well-calculated, and the risk management is top-tier. Even during volatile sessions, it handles trades with remarkable accuracy. My equity curve has never looked better! Kudos to the developer—not only for creating such a brilliant algorithm but also for being responsive and genuinely helpful. You can tell they truly understand the gold market. Highly recommended for serious gold traders! 💰✨

Jason KST
107
Jason KST 2025.06.25 15:24 
 

Stable EA, good support

Boripat Kaewsai
29
Boripat Kaewsai 2025.05.16 01:15 
 

I purchased Gold ISIS MT5 and it perfect. It made ATH profit again. The developers are always active, you can always consult them.This is one of the best Gold EA I've ever encountered.

Trần Minh
24
Trần Minh 2025.04.20 23:50 
 

Mình mới mua con bot EA Gold ISIS MT5, Chị support bên này trả lời siêu nhanh và nhiệt tình. Hỏi gì cũng được hướng dẫn kỹ, rất dễ hiểu. Cảm giác được quan tâm, yên tâm dùng hơn hẳn. Rất hài lòng!

Abdulredha Abdulla Muhssin Barakat
125
Abdulredha Abdulla Muhssin Barakat 2025.04.05 09:00 
 

i purchased Gold isis mt5 but its not working

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2025.04.06 07:46
Hello, How is the EA not working?
Why didn’t you message me to get support, but instead left an unreasonable 1-star review like this? Updated: A fake reviewer. Because there’s no feedback at all from any real buyer. Deliberately trying to sabotage me.
hoaithuong25041998
32
hoaithuong25041998 2025.04.03 07:45 
 

con ea chạy ổn định vô lệnh hơi lâu 1 tý ,nhìn chung rất ổn

smahil
194
smahil 2025.03.25 04:49 
 

I have been using this Gold isis for about 1 month now and it is performing good. The support is good the author responds fast to any inquires.

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.03.20 21:58 
 

I have been testing this EA since its public release, though for a relatively short time—just over 1.5 months. However, the EA has performed very well and seems to be worth its price. I have now added it to my real-money account with a lower risk setting. This EA is highly profitable in strong, trending gold movements, which have clearly been present recently. The developer is very reliable, and the systems he provides are real and functional. I own several of his products, and while some have been more successful than others, I consider that a normal part of trading with EAs. Just like in manual trading, losses are a natural part of the process. I reserve the right to update my review if I notice a decline in the EA's reliability. 🙂

Eleena
414
Eleena 2025.03.19 20:20 
 

Good EA low risk , decent returns

Othman Mohammed O Almahrab
500
Othman Mohammed O Almahrab 2025.03.06 10:18 
 

Sometimes I win and sometimes I lose. I don't understand this robot.

**********************************************************************************************

I'm sorry, but this is not personal. I will come back and evaluate it a month from now.

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2025.03.06 10:31
Hello, You have only been using the EA for one week. It's completely normal to have both winning and losing trades in trading. This is a real system. Please use the system for a longer period to understand its performance. Currently, the performance has been very good for the past 3 months. You have only used it for a week, so how can you rate the EA 3 stars? If you don't understand anything about the EA, please message me for detailed guidance.
Wantanakorn
300
Wantanakorn 2025.03.04 15:35 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.02.22 17:23 
 

Good EA, active developer, honest and solid system. Recommended.

cyberhiga
937
cyberhiga 2025.02.19 13:12 
 

I purchased Gold ISIS MT5 and it is doing great. I have not lost yet. I will try Lo Thi Mai Loan's other EAs.

dennisyung2023
274
dennisyung2023 2025.02.17 13:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

