Harmonizer EA

5
Cet EA est un puissant outil de trading sur grille qui utilise un algorithme sophistiqué pour calculer les positions d'entrée pour chaque transaction individuelle. Il n'est pas surajusté aux données historiques, mais utilise plutôt la volatilité du marché pour s'optimiser. En utilisant la volatilité du marché, l'algorithme est capable de s'ajuster rapidement et efficacement aux changements du marché. Cela signifie qu'il peut profiter des opportunités présentes sur le marché tout en minimisant les risques en respectant des paramètres prédéfinis.

Cependant, il est important d'utiliser cet EA avec prudence et de ne risquer qu'un montant avec lequel vous êtes à l'aise. Nous vous encourageons à effectuer des tests de rétrocession sur l'EA et à expérimenter avec les paramètres afin de trouver ceux qui vous conviennent le mieux.

Symboles pris en charge : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Période recommandée : M15 (graphique de 15 minutes)

Fonctionnalités
  • Moins cher que les EA similaires
  • Fonctionne sur plusieurs symboles
  • Configuration avec un seul graphique
  • Filtre de news
  • Surveillance en direct des performances
  • Non surajusté aux données historiques
  • Support du développeur

Exigences
  • Compte avec couverture (hedge)
  • Cet EA n'est pas sensible à l'écart, mais un compte ECN est recommandé.
  • Fonctionne en continu sur un VPS (pour assurer un trading ininterrompu)
  • Effet de levier de 1:100 ou supérieur

Configuration recommandée
  • Attacher l'EA à un seul graphique AUDCAD
  • Utiliser un graphique de 15 minutes (M15)
  • Commencer avec au moins 500 USD
  • Vous n'avez pas besoin d'un fichier .set. Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut ou tester différentes configurations lors des tests de rétrocession pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux.
  • Assurez-vous de mettre à jour les noms des symboles de trading dans le paramètre "Trade Symbols" si votre courtier utilise un suffixe (par exemple, changez AUDCAD en AUDCAD.m).
Pour plus d'informations, veuillez visiter la page en anglais.


Avis 2
Daniel Chait
197
Daniel Chait 2023.10.27 09:07 
 

Today I purchased the bot "Harmonizer EA" ... already in the first minutes the bot started to give amazing results, constant profit over time with an extremely low DD.. I absolutely recommend anyone looking for a serious and professional bot to purchase this product immediately.

Produits recommandés
Smart Counter Grid Pro
Samir Arman
Experts
Open_expert_work=true Powerful Counter-Trend Expert Advisor for MT4 Maximize profits – Minimize risk – All in one smart EA Take your trading to the next level with this advanced MetaTrader 4 Expert Advisor, specifically designed to trade against the main trend using a smart, disciplined grid strategy. Ideal for traders looking to harness market pullbacks with precision and confidence. --- Key Features: Counter-Trend Strategy Opens trades in the opposite direction of the main tr
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experts
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market. Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the comment
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Thor Scalper
Will Ng
Experts
Thor Scalper is a bot optimized mainly for night trading operations with capital preservation and low drawdown strategies in mind. It uses a selective algorithm to find trades suitable for trading operations and to close trades that are not favorable at a lower value to minimize loss and to safeguard profits. Recommendation : You will need an ECN account with low raw spreads and a VPS, you may use MQL5's vps or a vps provider of your choice with low latency connection to your broker's live trad
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Shmendridge C7MT4 Channel Breaks
Benjamin Dixon
Experts
Features Simultaneous Multi-Signals, Multi-Symbols and Multi-Timeframes. Please message me for ALL settings. I am constantly seeking new signals and improving old ones to maintain and improve the edges in my updates to this EA Extraordinarily robust (wide range of settings produces positive results over long testing periods during optimizations and across different broker feeds and timeframes) Built-in anti-curve fitting features for extremely robust optimizations (Time Dilation testing, Monte C
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Experts
Used in manual trading to block losses on any price movement against a trader. Allows profits to grow as the price moves in the right direction. Can lock one position or grid. Helps other robots to reduce drawdown by locking. Principle of operation Instead of the traditional stop loss, the trader manually sets the initial locking line of this robot. The robot monitors the behavior of the price relative to this line. If the price goes against the trader, the robot locks the position (or severa
Hiroment
Ivan Simonika
Experts
The Hiroment bot is suitable for everyone who was looking for a universal scalpel but cannot stop at a specific product because they notice flaws in all of them or a lack of understanding of the trading strategy. For those who are included in this category of searchers, there is good news - this bot is for you! The description below will provide only essential information, and nothing more. An example of how to conduct testing, see the screenshot! Testing recommendations. It is necessary to
Ea Tw79 Adx Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
Ea tw79 adx grid scalping automatic trading robot finds all healthy trading levels by putting all price movements in a cluster. The system closes with the total amount of earnings in dollars. Also, the reverse signal of the adx indicator has the ability to exit the trade with the shortest take profit target. It focuses on the grid system to work in the trend direction thanks to its control. The system works with 1-2-3-4-5.... progressive lot amount. The initial lot amount should be kept low. Opt
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System Pro is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Robot trading 002
Omar Talaoutou
Experts
"Experience the power of smart trading effortlessly! Always stay one step ahead of the market and enjoy automatic profits. Join those who have changed their trading style and achieved income without hassle. Say goodbye to complications and step into the world of easy profits! One automatic solution manages your trades and keeps you in the lead. Smart trading starts now! Market expertise is at your fingertips without complex data – just activate and go." Recommended Settings: Minimum balance: $50
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experts
Promining Ai Currency est un algorithme de trading entièrement automatisé très avancé. La stratégie premium est une combinaison de plusieurs indicateurs HFT et est équipée de la fonction de filtre la plus avancée, telle que le filtre de volatilité, qui peut prédire la volatilité soudaine du marché. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS LIVE STREAM 24/7 DANS LEQUEL VOUS POUVEZ RÉELLEMENT ET VÉRIFIER SES PERFORMANCES RÉELLES CARACTÉRISTIQUES Planificateur avancé de temps de négociation (du lundi au dimanc
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
SafeGridX
Rituraj Bordoloi
Experts
SAFEGRIDX – AI-Powered Grid Trading, Built for Gold. Built for Safety. Step up your trading game with SAFEGRIDX—where intelligent automation meets unbeatable risk control! Powered by advanced AI logic, SAFEGRIDX takes grid trading to the next level, delivering powerful profits on XAUUSD and other top symbols—while keeping your capital protected at all times. EA will only work with my custom settings , u will have losses without my custom settings . MIN Balance - 500$ ( min 200$ profit monthly fo
MS A pattern at the resistance or support level
Dmitrii Orlovskii
Experts
Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site +Signals+My   trading since February.  The risk is 0.25% per transaction from the deposit( recommended) It is for fans of the stock market , where a profit of 30 % per year is considered a very good result . For such results , you can even reduce the risk to 0.1 % in the settings , which will increase the resistance to draining the deposit . The Expert Advisor searches for 16 patterns of 4 bars at a strong support or resistance leve
Nasdaq Futures
Dodik Kurniawan
Experts
One of the best robots has appeared to the public, a non-martingale robot with a fixed stop loss can make your account grow rapidly. It just takes a patience and trust to get what you want. This EA using special technic to trade on NASDAQ 100 pair only, every trade using SL 30 pips and trailing stop to maximize profit. Every transaction is single order not layer or martingale layer. There is a backtest result for full year 2022 with an excellent result just for 100usd (0,1 lot) balance and it gr
XAU Turbo Scalper
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
XAU Turbo Scalper – Advanced Gold Scalping Expert Advisor Disclaimer : Trading XAUUSD (Gold) and other financial instruments carries significant risk. Past performance does not guarantee future results. Use proper risk management, and always test on a demo account before live trading. Overview XAU Turbo Scalper is a high-speed trading robot designed specifically for Gold (XAUUSD). It combines rapid execution and precise logic to exploit intraday market movements while maintaining strict risk co
Sirr Advanced Trend Scalper EA
Bruno Rosa
Experts
SIRR Advanced Trend Scalper EA Lite is a robot that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. Our product is also fully compatible with PipFinite Trend Indicator PRO. The EA has been designed for trading with the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. This EA operates in various and different types of tra
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
NeuralZig
Vladislav Filippov
Experts
NeuralZig is an automated trading advisor. The software functionality of the advisor was customized for the strategy of safe trading along the trend, the essence of which is to close a deal when a positive profitability ratio of several points is reached, which allows the buyer to minimize the loss of funds from opening losing trades. The advisor's manual consists in initiating parallel processes of systemic aggregation of transactions into a specific information flow and instant filtering of v
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Experts
SW Scalper EA SW Scalper is a fully automated Expert Advisor based on scalping when indicated the market makes a fast movement. It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put
Teamwork Eurusd
Hulya Cinar
Experts
Teamwork EURUSD EA   is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this way,
MMM RVI and Moving Average
Andre Tavares
Experts
The strategy is based on RVI oscillation to check the prices trend and direction and check the moving avarages (Open Price and Low Price) to decide about the viability of opening any order. Market is very unpredictable due to economic news published every hour, but our EAs are really prepared for such hostility due to its protections. This Expert Advisor is provided with two kinds of indicators: an oscilator (RVI) in order to check the prices oscillation limit pattern and direction trend; two Mo
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experts
Comment ça fonctionne Lorsque l'EA est actif, il analysera le graphique en fonction du paramètre Mode d'exécution. S'il n'y a pas de positions existantes sur le graphique, l'EA entrera dans un trade en fonction du paramètre. Si la tendance est haussière, il entrera dans un trade d'achat, et s'il est baissier, il entrera dans un trade de vente. Il définira également un ordre de stop loss à une certaine distance du prix d'ouverture du trade s'il existe une valeur de stop loss supérieure à 0. 0 s
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader. AI Sniper   est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux  MT4   . Utilisant un algorithme sophistiqué et des méthodologies de trading de pointe,   AI Sniper   incarne l'excellence en matière d'optimisation du trading. Avec plus de 15 ans d'expérience approfondie en bourse et en marchés boursiers, notre équipe a conçu cet Expe
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Vous pouvez maintenant télécharger la version démo d'Aurum Apex depuis l'onglet Commentaires pour évaluer ses performances en direct sur votre propre broker ! Aurum Apex EA est un puissant outil de trading automatique à 100 % conçu pour la plateforme MT4. Il analyse le marché en temps réel et détecte diverses opportunités de trading. Adapté à tous les niveaux de traders, Aurum Apex EA propose trois modes de risque ajustables via le paramètre de Risque : Risque = 0.1 (Risque Faible) : Idéal pour
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (2)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.57 (14)
Experts
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des conseillers experts ne sont pas efficaces dans le trading en direct, malgré leurs performances parfaites en backtest ? La réponse la plus probable est le surajustement. De nombreux EAs sont créés pour "apprendre" et s'adapter parfaitement aux données historiques disponibles, mais ils échouent à prédire l'avenir en raison d'un manque de généralisabilité dans le modèle construit. Certains développeurs ne connaissent tout simplement pas l'existen
Plus de l'auteur
Night Swimmer
Amir Hossein Moharreri
4.7 (20)
Experts
Night Swimmer est un puissant EA de scalping nocturne : Faites l'expérience du trading de nuit avec Night Swimmer EA, un système de scalping avancé conçu pour des conditions de marché peu volatiles. il est important d’utiliser cette évaluation environnementale avec prudence et de ne risquer qu’un montant avec lequel vous êtes à l’aise. Nous vous encourageons à backtester l'EA avec une modélisation de ticks réels et à expérimenter les paramètres pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux.
FREE
Night Swimmer MT4
Amir Hossein Moharreri
4.73 (11)
Experts
Night Swimmer est un puissant EA de scalping nocturne : Faites l'expérience du trading de nuit avec Night Swimmer EA, un système de scalping avancé conçu pour des conditions de marché peu volatiles. il est important d’utiliser cette évaluation environnementale avec prudence et de ne risquer qu’un montant avec lequel vous êtes à l’aise. Nous vous encourageons à backtester l'EA avec une modélisation de ticks réels et à expérimenter les paramètres pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux.
FREE
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Experts
Cet EA est un puissant outil de trading sur grille qui utilise un algorithme sophistiqué pour calculer les positions d'entrée pour chaque transaction individuelle. Il n'est pas surajusté aux données historiques, mais utilise plutôt la volatilité du marché pour s'optimiser. En utilisant la volatilité du marché, l'algorithme est capable de s'ajuster rapidement et efficacement aux changements du marché. Cela signifie qu'il peut profiter des opportunités présentes sur le marché tout en minimisant l
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Experts
Balancer EA  is a sophisticated grid trading tool designed to maximize profits by simultaneously opening both buy and sell positions. Or even greater control, you can also utilize the manual panel to fine-tune your trading strategy. However, it is important to use this EA with caution and only risk an amount you are comfortable with. We encourage you to backtest the EA and experiment with the settings to find the ones that work best for you. Recommended     symbols : Backtest on any symbol of y
Filtrer:
Daniel Chait
197
Daniel Chait 2023.10.27 09:07 
 

Today I purchased the bot "Harmonizer EA" ... already in the first minutes the bot started to give amazing results, constant profit over time with an extremely low DD.. I absolutely recommend anyone looking for a serious and professional bot to purchase this product immediately.

Lebeau Thomas
28
Lebeau Thomas 2023.10.05 14:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis