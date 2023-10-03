Harmonizer EA

Cet EA est un puissant outil de trading sur grille qui utilise un algorithme sophistiqué pour calculer les positions d'entrée pour chaque transaction individuelle. Il n'est pas surajusté aux données historiques, mais utilise plutôt la volatilité du marché pour s'optimiser. En utilisant la volatilité du marché, l'algorithme est capable de s'ajuster rapidement et efficacement aux changements du marché. Cela signifie qu'il peut profiter des opportunités présentes sur le marché tout en minimisant les risques en respectant des paramètres prédéfinis.

Cependant, il est important d'utiliser cet EA avec prudence et de ne risquer qu'un montant avec lequel vous êtes à l'aise. Nous vous encourageons à effectuer des tests de rétrocession sur l'EA et à expérimenter avec les paramètres afin de trouver ceux qui vous conviennent le mieux.

Symboles pris en charge : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD

Période recommandée : M15 (graphique de 15 minutes)

Moins cher que les EA similaires

Fonctionne sur plusieurs symboles

Configuration avec un seul graphique

Filtre de news

Surveillance en direct des performances

Non surajusté aux données historiques

Support du développeur

Compte avec couverture (hedge)

Cet EA n'est pas sensible à l'écart, mais un compte ECN est recommandé.

Fonctionne en continu sur un VPS (pour assurer un trading ininterrompu)

Effet de levier de 1:100 ou supérieur

Attacher l'EA à un seul graphique AUDCAD

Utiliser un graphique de 15 minutes (M15)

Commencer avec au moins 500 USD

Vous n'avez pas besoin d'un fichier .set. Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut ou tester différentes configurations lors des tests de rétrocession pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux.

Assurez-vous de mettre à jour les noms des symboles de trading dans le paramètre "Trade Symbols" si votre courtier utilise un suffixe (par exemple, changez AUDCAD en AUDCAD.m).

Pour plus d'informations, veuillez visiter la page en anglais.



