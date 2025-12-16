SNeox AI est un robot de trading multidevises automatisé conçu pour un trading stable à long terme sur le marché Forex.

Ce conseiller est développé à l'aide d'algorithmes éprouvés pour analyser les prix du marché et la volatilité, et il est axé sur des transactions prudentes avec des risques contrôlés.

ATTENTION ! Offre spéciale Nouvel An, de mi-décembre jusqu'à la fin des fêtes : 99 $

Le prix doublera le 12 janvier. Profitez-en vite !





Instruments de négociation :

EURUSD

GBPUSD

NZDUSD

AUDUSD

USDCAD

USDCHF

Le robot est capable de travailler simultanément sur plusieurs paires de devises, assurant ainsi une diversification des opérations de trading.





Principes de fonctionnement :

Absence de martingale

Absence de moyenne

Absence de verrouillage

Absence de grilles d'ordre

Toutes les transactions sont ouvertes sur la base d'un algorithme propriétaire qui analyse les conditions actuelles du marché sans recourir à des méthodes de gestion de capital agressives.





Fonctionnalités du conseiller :

Analyse précise des prix et de la volatilité du marché

Optimisé pour une vitesse d'exécution élevée

Axé sur la minimisation des pertes

Installation facile, aucune surveillance constante requise

Adapté à un format « configurer et oublier ».





Recommandé pour :