SNeox AI

SNeox AI est un robot de trading multidevises automatisé conçu pour un trading stable à long terme sur le marché Forex.

Ce conseiller est développé à l'aide d'algorithmes éprouvés pour analyser les prix du marché et la volatilité, et il est axé sur des transactions prudentes avec des risques contrôlés.

ATTENTION ! Offre spéciale Nouvel An, de mi-décembre jusqu'à la fin des fêtes : 99 $
Le prix doublera le 12 janvier. Profitez-en vite !

MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/156561


Instruments de négociation :

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • NZDUSD

  • AUDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

Le robot est capable de travailler simultanément sur plusieurs paires de devises, assurant ainsi une diversification des opérations de trading.


Principes de fonctionnement :

  • Absence de martingale

  • Absence de moyenne

  • Absence de verrouillage

  • Absence de grilles d'ordre

Toutes les transactions sont ouvertes sur la base d'un algorithme propriétaire qui analyse les conditions actuelles du marché sans recourir à des méthodes de gestion de capital agressives.


Fonctionnalités du conseiller :

  • Analyse précise des prix et de la volatilité du marché

  • Optimisé pour une vitesse d'exécution élevée

  • Axé sur la minimisation des pertes

  • Installation facile, aucune surveillance constante requise

  • Adapté à un format « configurer et oublier ».


Recommandé pour :

  • Trading automatisé à long terme

  • À utiliser sur des comptes réels et de démonstration

  • Travailler sur des comptes avec exécution de marché


