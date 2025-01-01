Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoCredit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Credit Retourne le montant du crédit. double Credit() const Valeur de retour Montant du crédit (dans la devise du compte). Balance Profit