Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoBalance LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Balance Retourne la balance du compte. double Balance() const Valeur de retour La balance du compte (dans la devise du compte). LimitOrders Credit