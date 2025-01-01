Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoLimitOrders LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck LimitOrders Retourne le nombre maximal d'ordres en attente autorisés int LimitOrders() const Valeur de retour Le nombre maximal d'ordres en attente autorisés. Note 0 - aucune limite. TradeExpert Balance