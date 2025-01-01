Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoCurrency LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Currency Retourne le nom de devise actuelle. string Currency() const Valeur de retour Nom de la devise du compte. Server Company