Margin

Retourne le montant de la marge réservée.

double Margin() const

Valeur de retour

Montant de la marge réservée (dans la devise du compte).

Equity
FreeMargin