Server

Retourne le nom du serveur de trading.

string Server() const

Valeur de retour

Nom du serveur de trading.