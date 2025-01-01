Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoLeverage LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Leverage Retourne le niveau du levier actuel. long Leverage() const Valeur de retour Niveau de levier actuel. TradeModeDescription StopoutMode