Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoMarginCall LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginCall Retourne le montant de la marge de dépôt. double MarginCall() const Valeur de retour Montant de la marge de dépôt. MarginLevel MarginStopOut