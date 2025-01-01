Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoTradeModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeModeDescription Retourne le mode de trading sous forme d'une chaîne de caractères. string TradeModeDescription() const Valeur de retour Mode de trading sous forme d'une chaîne de caractères. TradeMode Leverage