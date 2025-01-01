DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoMarginModeDescription 

MarginModeDescription

Retourne le mode de calcul de la marge sous forme d'une chaîne de caractères

string  MarginModeDescription() const

Valeur de Retour

Mode de calcul de la marge sous forme d'une chaîne de caractères.