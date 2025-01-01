DocumentationSections
StopoutModeDescription 

StopoutModeDescription

Retourne le mode de définition du niveau de marge minimum sous forme d'une chaîne de caractères.

string  StopoutModeDescription() const

Valeur de retour

Le mode de définition du niveau de marge minimum sous forme d'une chaîne de caractère.