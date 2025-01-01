Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoStopoutModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutModeDescription Retourne le mode de définition du niveau de marge minimum sous forme d'une chaîne de caractères. string StopoutModeDescription() const Valeur de retour Le mode de définition du niveau de marge minimum sous forme d'une chaîne de caractère. StopoutMode MarginMode