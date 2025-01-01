Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoTradeMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeMode Retourne le mode de trading. ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode() const Valeur de retour Mode de trading (valeur de l'énumération ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE). Login TradeModeDescription