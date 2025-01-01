Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoEquity LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Equity Retourne le montant actuel du compte. double Equity() const Valeur de retour Montant actuel du compte (dans la devise du compte). Profit Margin