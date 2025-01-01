Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoCompany LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Company Retourne le nom de la société qui fournit le compte. string Company() const Valeur de retour Nom de la société fournissant le compte. Currency InfoInteger