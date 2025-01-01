Opérateur Return

L'opérateur return termine l'exécution de la fonction courante et retourne le contrôle au programme appelant. Le résultat du calcul de l'expression est retourné à la fonction appelante. L'expression peut contenir un opérateur d'affectation.

Exemple :

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

Dans les fonctions ayant un type de retour de type void, l'opérateur return sans expression doit être utilisé :

void SomeFunction()

{

Print("Hello!");

return; // cet opérateur peut être supprimé

}

L'accolade fermante de la fonction signifie l'exécution implicite de l'opérateur return sans expression.

Ce qui peut être retourné : des types simples, des structures simples, des pointeurs d'objet. Vous ne pouvez pas retourner de tableaux, d'objets de type classe et de variables de type structure composée avec l'opérateur return.

