- Opérateurs Composés
- Opérateur d'Expression
- Opérateur Return
- Opérateur Conditionnel if-else
- Opérateur Ternaire ?:
- Opérateur Switch
- Opérateur de Boucle while
- Opérateur de Boucle for
- Opérateur de Boucle do while
- Opérateur Break
- Opérateur Continue
- Opérateur de produit matriciel @
- Opérateur de Création d'Objet new
- Opérateur de Suppression d'Objet delete
Opérateur Return
L'opérateur return termine l'exécution de la fonction courante et retourne le contrôle au programme appelant. Le résultat du calcul de l'expression est retourné à la fonction appelante. L'expression peut contenir un opérateur d'affectation.
Exemple :
|
int CalcSum(int x, int y)
Dans les fonctions ayant un type de retour de type void, l'opérateur return sans expression doit être utilisé :
|
void SomeFunction()
L'accolade fermante de la fonction signifie l'exécution implicite de l'opérateur return sans expression.
Ce qui peut être retourné : des types simples, des structures simples, des pointeurs d'objet. Vous ne pouvez pas retourner de tableaux, d'objets de type classe et de variables de type structure composée avec l'opérateur return.
Voir aussi
Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets