Référence MQL5Programmes MQL5Erreurs d'Exécution
- Exécution du Programme
- Autorisation de trading
- Evénements du Terminal Client
- Ressources
- Appel aux Fonctions Importées
- Erreurs d'Exécution
- Test des Stratégies de Trading
Les erreurs de l'exécution
Dans le sous-système exécutif du terminal de client il y a une possibilité de sauvegarde du code de l'erreur dans le cas de son occurrence à l'exécution du programme mql5. Pour chaque programme mql5 exécuté on prévoit une variable prédéterminée _LastError.
Avant le lancement la fonction OnInit la variable _LastError remet au zéro. A l'apparition de la situation fausse pendant les calculs ou en train de l'appel de la fonction insérée la variable _LastError prend le code correspondant de l'erreur. On peut recevoir la valeur sauvegerdé dans cette variable à l'aide de la fonction GetLastError().
Il y a une série d'erreurs critiques, à l'apparition de lesquelles l'exécution du programme s'interrompt immédiatement:
- la division en le zéro;
- la sortie en dehors du tableau;
- l'utilisation de l'indicateur sur l'objet incorrect;