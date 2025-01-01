Les erreurs de l'exécution

Dans le sous-système exécutif du terminal de client il y a une possibilité de sauvegarde du code de l'erreur dans le cas de son occurrence à l'exécution du programme mql5. Pour chaque programme mql5 exécuté on prévoit une variable prédéterminée _LastError.

Avant le lancement la fonction OnInit la variable _LastError remet au zéro. A l'apparition de la situation fausse pendant les calculs ou en train de l'appel de la fonction insérée la variable _LastError prend le code correspondant de l'erreur. On peut recevoir la valeur sauvegerdé dans cette variable à l'aide de la fonction GetLastError().

Il y a une série d'erreurs critiques, à l'apparition de lesquelles l'exécution du programme s'interrompt immédiatement: