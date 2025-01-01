- Macros de Substitutions Prédéfinies
Codes des Raisons de Non-Initialisation
Les codes des raisons de non-initialisation sont retournés par la fonction UninitializeReason(). Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
L'Expert Advisor a terminé son opération en appelant la fonction ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Le programme a été supprimé du graphique
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Le programme a été recompilé
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Le symbole de la période du graphique a été modifié
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Le graphique a été fermé
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Les paramètres d'entrée ont été changés par l'utilisateur
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Un autre compte a été activé ou une reconnexion au serveur de trades s'est produite en raison de changements dans les paramètres du compte
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Un nouveau modèle a été appliqué
|
8
|
Cette valeur signifie que le gestionnaire OnInit() a retourné une valeur différente de 0
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Le terminal a été fermé
Le code de la raison de non-initialisation est également passé en paramètre à la fonction OnDeinit(const int reason).
Exemple :
|
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+