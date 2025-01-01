Codes des Raisons de Non-Initialisation

Les codes des raisons de non-initialisation sont retournés par la fonction UninitializeReason(). Les valeurs possibles sont les suivantes :

Constante Valeur Description REASON_PROGRAM 0 L'Expert Advisor a terminé son opération en appelant la fonction ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 Le programme a été supprimé du graphique REASON_RECOMPILE 2 Le programme a été recompilé REASON_CHARTCHANGE 3 Le symbole de la période du graphique a été modifié REASON_CHARTCLOSE 4 Le graphique a été fermé REASON_PARAMETERS 5 Les paramètres d'entrée ont été changés par l'utilisateur REASON_ACCOUNT 6 Un autre compte a été activé ou une reconnexion au serveur de trades s'est produite en raison de changements dans les paramètres du compte REASON_TEMPLATE 7 Un nouveau modèle a été appliqué REASON_INITFAILED 8 Cette valeur signifie que le gestionnaire OnInit() a retourné une valeur différente de 0 REASON_CLOSE 9 Le terminal a été fermé

Le code de la raison de non-initialisation est également passé en paramètre à la fonction OnDeinit(const int reason).

Exemple :