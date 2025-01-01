DocumentationSections
Vérification d'un Pointeur d'Objet

La fonction CheckPointer() est utilisée pour vérifier le type du pointeur d'objet. La fonction retourne une valeur de l'énumération ENUM_POINTER_TYPE. Si un pointeur incorrect est utilisé, l'exécution du programme est immédiatement terminée.

Les objets créés avec l'opérateur new() sont de type POINTER_DYNAMIC. L'opérateur delete() peut et ne doit être utilisé que pour ce type de pointeurs.

Tous les autres pointeurs sont de type POINTER_AUTOMATIC, ce signifie que cet objet a été créé automatiquement par l'environnement du programme mql5. Ces objets sont supprimés automatiquement après leur utilisation.

ENUM_POINTER_TYPE

Constante

Description

POINTER_INVALID

Pointeur incorrect

POINTER_DYNAMIC

Pointeur d'un objet créé par l'opérateur new()

POINTER_AUTOMATIC

Pointeur de n'importe quel objet créé automatiquement (sans avoir utilisé new())

Voir aussi

