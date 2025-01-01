- Macros de Substitutions Prédéfinies
Vérification d'un Pointeur d'Objet
La fonction CheckPointer() est utilisée pour vérifier le type du pointeur d'objet. La fonction retourne une valeur de l'énumération ENUM_POINTER_TYPE. Si un pointeur incorrect est utilisé, l'exécution du programme est immédiatement terminée.
Les objets créés avec l'opérateur new() sont de type POINTER_DYNAMIC. L'opérateur delete() peut et ne doit être utilisé que pour ce type de pointeurs.
Tous les autres pointeurs sont de type POINTER_AUTOMATIC, ce signifie que cet objet a été créé automatiquement par l'environnement du programme mql5. Ces objets sont supprimés automatiquement après leur utilisation.
ENUM_POINTER_TYPE
|
Constante
|
Description
|
POINTER_INVALID
|
Pointeur incorrect
|
POINTER_DYNAMIC
|
Pointeur d'un objet créé par l'opérateur new()
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Pointeur de n'importe quel objet créé automatiquement (sans avoir utilisé new())
