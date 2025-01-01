Référence MQL5Concepts de Base du LangageOpérateursOpérateur de Suppression d'Objet delete
Opérateur de Suppression d'Objet delete
L'opérateur delete supprime un objet créé avec l'opérateur new, appelle le destructeur de la la classe correspondante et libère la mémoire occupée par l'objet. Un descripteur réel d'un objet existant est utilisé comme opérande. Une fois que l'opération de suppression est exécutée, le descripteur de l'objet devient invalide.
Exemple :
//--- supprime la figure
