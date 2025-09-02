- Incremento
Total de Trades:
546
Transacciones Rentables:
424 (77.65%)
Transacciones Irrentables:
122 (22.34%)
Mejor transacción:
29.08 USD
Peor transacción:
-14.38 USD
Beneficio Bruto:
786.35 USD (659 308 pips)
Pérdidas Brutas:
-475.88 USD (320 666 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (25.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
87.89 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
3.42%
Carga máxima del depósito:
26.13%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
6.58
Transacciones Largas:
304 (55.68%)
Transacciones Cortas:
242 (44.32%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
1.85 USD
Pérdidas medias:
-3.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-14.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.59 USD (7)
Crecimiento al mes:
74.23%
Pronóstico anual:
900.63%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.27 USD
Máxima:
47.20 USD (17.38%)
Reducción relativa:
De balance:
18.75% (47.17 USD)
De fondos:
12.77% (28.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|472
|BTCUSD
|59
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|278
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|310K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.08 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +25.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" : https://www.mql5.com/en/market/product/149000
