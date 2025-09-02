SeñalesSecciones
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 327%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
546
Transacciones Rentables:
424 (77.65%)
Transacciones Irrentables:
122 (22.34%)
Mejor transacción:
29.08 USD
Peor transacción:
-14.38 USD
Beneficio Bruto:
786.35 USD (659 308 pips)
Pérdidas Brutas:
-475.88 USD (320 666 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (25.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
87.89 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
3.42%
Carga máxima del depósito:
26.13%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
6.58
Transacciones Largas:
304 (55.68%)
Transacciones Cortas:
242 (44.32%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
1.85 USD
Pérdidas medias:
-3.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-14.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.59 USD (7)
Crecimiento al mes:
74.23%
Pronóstico anual:
900.63%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.27 USD
Máxima:
47.20 USD (17.38%)
Reducción relativa:
De balance:
18.75% (47.17 USD)
De fondos:
12.77% (28.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 472
BTCUSD 59
NAS100.r 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 278
BTCUSD 32
NAS100.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 28K
BTCUSD 310K
NAS100.r 541
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.08 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +25.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE  / TSL.  

Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" https://www.mql5.com/en/market/product/149000


No hay comentarios
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 18:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
