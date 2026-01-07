- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 154
Transacciones Rentables:
1 507 (69.96%)
Transacciones Irrentables:
647 (30.04%)
Mejor transacción:
494.50 USD
Peor transacción:
-594.34 USD
Beneficio Bruto:
51 177.41 USD (962 109 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 434.11 USD (791 403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (814.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
869.69 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.28%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
148
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.22
Transacciones Largas:
1 553 (72.10%)
Transacciones Cortas:
601 (27.90%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
3.59 USD
Beneficio medio:
33.96 USD
Pérdidas medias:
-67.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-276.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-846.78 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.35%
Pronóstico anual:
283.28%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
295.76 USD
Máxima:
2 403.28 USD (14.49%)
Reducción relativa:
De balance:
14.49% (2 402.50 USD)
De fondos:
1.92% (343.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1222
|NZDCAD
|157
|AUDCAD
|150
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|USDCAD
|66
|EURCAD
|66
|USDJPY
|45
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.6K
|NZDCAD
|756
|AUDCAD
|834
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|USDCAD
|1.8K
|EURCAD
|-830
|USDJPY
|-69
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|139K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|18K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|USDCAD
|16K
|EURCAD
|-30K
|USDJPY
|4.8K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +494.50 USD
Peor transacción: -594 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +814.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -276.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
