Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD al mes
incremento desde 2025 77%
DooTechnology-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 154
Transacciones Rentables:
1 507 (69.96%)
Transacciones Irrentables:
647 (30.04%)
Mejor transacción:
494.50 USD
Peor transacción:
-594.34 USD
Beneficio Bruto:
51 177.41 USD (962 109 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 434.11 USD (791 403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (814.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
869.69 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.28%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
148
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.22
Transacciones Largas:
1 553 (72.10%)
Transacciones Cortas:
601 (27.90%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
3.59 USD
Beneficio medio:
33.96 USD
Pérdidas medias:
-67.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-276.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-846.78 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.35%
Pronóstico anual:
283.28%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
295.76 USD
Máxima:
2 403.28 USD (14.49%)
Reducción relativa:
De balance:
14.49% (2 402.50 USD)
De fondos:
1.92% (343.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1222
NZDCAD 157
AUDCAD 150
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
USDCAD 66
EURCAD 66
USDJPY 45
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.6K
NZDCAD 756
AUDCAD 834
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
USDCAD 1.8K
EURCAD -830
USDJPY -69
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 139K
NZDCAD 17K
AUDCAD 18K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
USDCAD 16K
EURCAD -30K
USDJPY 4.8K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +494.50 USD
Peor transacción: -594 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +814.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -276.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
No hay comentarios
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
