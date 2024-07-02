- Cuenta
Total de Trades:
733
Transacciones Rentables:
449 (61.25%)
Transacciones Irrentables:
284 (38.74%)
Mejor transacción:
53.36 EUR
Peor transacción:
-51.88 EUR
Beneficio Bruto:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 638.42 EUR (11 036 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (596.96 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
596.96 EUR (37)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
11.31%
Carga máxima del depósito:
4.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
6.65
Transacciones Largas:
403 (54.98%)
Transacciones Cortas:
330 (45.02%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
3.14 EUR
Beneficio medio:
13.24 EUR
Pérdidas medias:
-12.81 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-210.91 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-346.57 EUR (12)
Crecimiento al mes:
-1.66%
Pronóstico anual:
-20.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.01 EUR
Máxima:
346.57 EUR (14.57%)
Reducción relativa:
De balance:
19.82% (346.57 EUR)
De fondos:
7.88% (189.54 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|398
|BTCUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|983
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|519K
|BTCUSD
|6.2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +53.36 EUR
Peor transacción: -52 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 37
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +596.96 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -210.91 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
otros 4...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
324%
2
72K
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
122
100%
733
61%
11%
1.63
3.14
EUR
EUR
20%
1:30
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。