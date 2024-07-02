SeñalesSecciones
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 comentarios
Fiabilidad
122 semanas
2 / 72K USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2023 324%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
733
Transacciones Rentables:
449 (61.25%)
Transacciones Irrentables:
284 (38.74%)
Mejor transacción:
53.36 EUR
Peor transacción:
-51.88 EUR
Beneficio Bruto:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 638.42 EUR (11 036 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (596.96 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
596.96 EUR (37)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
11.31%
Carga máxima del depósito:
4.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
6.65
Transacciones Largas:
403 (54.98%)
Transacciones Cortas:
330 (45.02%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
3.14 EUR
Beneficio medio:
13.24 EUR
Pérdidas medias:
-12.81 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-210.91 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-346.57 EUR (12)
Crecimiento al mes:
-1.66%
Pronóstico anual:
-20.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.01 EUR
Máxima:
346.57 EUR (14.57%)
Reducción relativa:
De balance:
19.82% (346.57 EUR)
De fondos:
7.88% (189.54 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 398
BTCUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 983
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 519K
BTCUSD 6.2M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.36 EUR
Peor transacción: -52 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 37
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +596.96 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -210.91 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Tickmill-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
otros 4...
using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

Evaluación media:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.28 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SFE Impulse
100 USD al mes
324%
2
72K
USD
2.2K
EUR
122
100%
733
61%
11%
1.63
3.14
EUR
20%
1:30
Copiar

