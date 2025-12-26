- Cuenta
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
462
Transacciones Rentables:
225 (48.70%)
Transacciones Irrentables:
237 (51.30%)
Mejor transacción:
978.03 USD
Peor transacción:
-500.16 USD
Beneficio Bruto:
11 849.61 USD (212 721 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 976.63 USD (184 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (736.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
978.03 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
13.95%
Carga máxima del depósito:
15.67%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
259 (56.06%)
Transacciones Cortas:
203 (43.94%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
8.38 USD
Beneficio medio:
52.66 USD
Pérdidas medias:
-33.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-983.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-983.55 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.27%
Pronóstico anual:
39.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
347.35 USD
Máxima:
992.44 USD (14.32%)
Reducción relativa:
De balance:
14.25% (987.96 USD)
De fondos:
8.77% (520.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.9K
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|
Mejor transacción: +978.03 USD
Peor transacción: -500 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +736.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -983.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarkets-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.33 × 1381
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
|
RoboForex-ECN
|7.94 × 16
|
Exness-MT5Real5
|9.08 × 480
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.77 × 62
|
FPMarketsLLC-Live
|10.96 × 591
otros 10...
Min deposit: 3500 USD
Recommended broker: ICMarkets
Recommended VPS: NewYorkCityServers
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
84%
14
143K
USD
USD
7.9K
USD
USD
71
99%
462
48%
14%
1.48
8.38
USD
USD
14%
1:500
I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them