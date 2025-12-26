SeñalesSecciones
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
2 comentarios
Fiabilidad
71 semanas
14 / 143K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 84%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
462
Transacciones Rentables:
225 (48.70%)
Transacciones Irrentables:
237 (51.30%)
Mejor transacción:
978.03 USD
Peor transacción:
-500.16 USD
Beneficio Bruto:
11 849.61 USD (212 721 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 976.63 USD (184 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (736.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
978.03 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
13.95%
Carga máxima del depósito:
15.67%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
259 (56.06%)
Transacciones Cortas:
203 (43.94%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
8.38 USD
Beneficio medio:
52.66 USD
Pérdidas medias:
-33.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-983.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-983.55 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.27%
Pronóstico anual:
39.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
347.35 USD
Máxima:
992.44 USD (14.32%)
Reducción relativa:
De balance:
14.25% (987.96 USD)
De fondos:
8.77% (520.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +978.03 USD
Peor transacción: -500 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +736.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -983.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarkets-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.33 × 1381
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
CGFX-Server
6.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
RoboForex-ECN
7.94 × 16
Exness-MT5Real5
9.08 × 480
TradeMaxGlobal-Live
10.77 × 62
FPMarketsLLC-Live
10.96 × 591
otros 10...
Min deposit: 3500 USD

Recommended broker: ICMarkets

Recommended VPS: NewYorkCityServers

Evaluación media:
Viacheslav Verbovskyi
251
Viacheslav Verbovskyi 2025.12.26 07:24 
 

I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.

Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
656
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (modificado 2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
