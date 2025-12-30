- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
551
Transacciones Rentables:
311 (56.44%)
Transacciones Irrentables:
240 (43.56%)
Mejor transacción:
80.50 USD
Peor transacción:
-49.97 USD
Beneficio Bruto:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (345.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
400.27 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.15
Transacciones Largas:
424 (76.95%)
Transacciones Cortas:
127 (23.05%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
3.07 USD
Beneficio medio:
15.28 USD
Pérdidas medias:
-12.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-225.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.79 USD (24)
Crecimiento al mes:
9.39%
Pronóstico anual:
113.94%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.47 USD
Máxima:
537.27 USD (21.50%)
Reducción relativa:
De balance:
26.90% (536.95 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +80.50 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +345.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
