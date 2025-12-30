SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 comentarios
111 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
551
Transacciones Rentables:
311 (56.44%)
Transacciones Irrentables:
240 (43.56%)
Mejor transacción:
80.50 USD
Peor transacción:
-49.97 USD
Beneficio Bruto:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (345.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
400.27 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.15
Transacciones Largas:
424 (76.95%)
Transacciones Cortas:
127 (23.05%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
3.07 USD
Beneficio medio:
15.28 USD
Pérdidas medias:
-12.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-225.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.79 USD (24)
Crecimiento al mes:
9.39%
Pronóstico anual:
113.94%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.47 USD
Máxima:
537.27 USD (21.50%)
Reducción relativa:
De balance:
26.90% (536.95 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +80.50 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +345.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
No hay comentarios
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
