Asif Naveed

Prime Pips Hub

Asif Naveed
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
168 (80.38%)
Transacciones Irrentables:
41 (19.62%)
Mejor transacción:
16.14 USD
Peor transacción:
-11.26 USD
Beneficio Bruto:
409.57 USD (189 313 pips)
Pérdidas Brutas:
-103.03 USD (38 536 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (24.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
81.48 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
15.70
Transacciones Largas:
129 (61.72%)
Transacciones Cortas:
80 (38.28%)
Factor de Beneficio:
3.98
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
2.44 USD
Pérdidas medias:
-2.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-17.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
19.67%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.52 USD (1.71%)
Reducción relativa:
De balance:
1.80% (19.52 USD)
De fondos:
0.71% (7.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 98
AUDCAD 36
NZDCAD 26
AUDNZD 26
GBPUSD 6
USDCAD 5
NZDUSD 3
EURUSD 3
EURJPY 3
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 237
AUDCAD 25
NZDCAD 15
AUDNZD 14
GBPUSD -7
USDCAD 4
NZDUSD 1
EURUSD 7
EURJPY 7
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 143K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 2.2K
GBPUSD -695
USDCAD 612
NZDUSD 76
EURUSD 308
EURJPY 1.1K
EURCHF 71
EURGBP 107
EURCAD 182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.14 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +24.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Prime Pips Hub is fully AI trading system. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Prime Pips Hub constantly monitored by its operators.
No hay comentarios
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Prime Pips Hub
30 USD al mes
35%
0
0
USD
1.1K
USD
8
74%
209
80%
100%
3.97
1.47
USD
2%
1:200
