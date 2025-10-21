SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GoldWave signal
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
7 / 25K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
136 (97.14%)
Transacciones Irrentables:
4 (2.86%)
Mejor transacción:
20.03 USD
Peor transacción:
-10.22 USD
Beneficio Bruto:
186.19 USD (21 878 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.46 USD (1 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (64.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.02 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
9.12%
Carga máxima del depósito:
10.50%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
16.38
Transacciones Largas:
73 (52.14%)
Transacciones Cortas:
67 (47.86%)
Factor de Beneficio:
10.66
Beneficio Esperado:
1.21 USD
Beneficio medio:
1.37 USD
Pérdidas medias:
-4.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-10.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.22 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.56%
Pronóstico anual:
152.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
10.30 USD (8.08%)
Reducción relativa:
De balance:
8.05% (10.26 USD)
De fondos:
15.05% (24.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 136
CHINA50 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 167
CHINA50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.03 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 58
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +64.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
otros 63...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

GoldWave – Señal profesional de trading de swing y tendencia


GoldWave es una señal de trading automatizada de alta precisión, centrada principalmente en XAUUSD (Oro).

Captura tendencias de swing a medio plazo mediante un análisis multicapa de impulso y volatilidad, ofreciendo un crecimiento constante y controlado con una reducción mínima del drawdown.

Características técnicas

  • Estrategia totalmente automatizada y optimizada para oro

  • Lógica de entrada basada en continuación de tendencia y rupturas de volatilidad

  • Duración media de las operaciones: 1–2 horas

  • Sin martingala, sin grid, sin promedios: cada operación es independiente

  • Stop Loss fijo y Take Profit dinámico en cada orden

  • Filtro de riesgo inteligente para evitar picos de volatilidad durante noticias

Resumen de la estrategia

  • Enfoque: trading de tendencia y swing a medio plazo en oro

  • Precisión histórica: más del 85 % de operaciones ganadoras

  • Crecimiento mensual promedio: 5–10 % (en condiciones estables)

  • Drawdown máximo observado: inferior al 20 %

  • Funciona mejor durante fases de tendencia o ruptura de mercado

Requisitos recomendados

  • Capital mínimo: 300 USD

  • Apalancamiento recomendado: 1:500

  • Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread (ejecución de baja latencia)

Notas importantes
Esta señal prioriza la calidad sobre la cantidad, generando típicamente 10–50 operaciones al mes, seleccionadas con el mejor ratio riesgo/beneficio.
Ideal para inversores que buscan rendimientos constantes y controlados en oro.
Pueden producirse fluctuaciones a corto plazo, pero la curva de beneficios a largo plazo sigue siendo estable y ascendente.


No hay comentarios
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldWave signal
30 USD al mes
337%
7
25K
USD
219
USD
31
100%
140
97%
9%
10.66
1.21
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.