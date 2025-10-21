- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|167
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
GoldWave – Señal profesional de trading de swing y tendencia
GoldWave es una señal de trading automatizada de alta precisión, centrada principalmente en XAUUSD (Oro).
Captura tendencias de swing a medio plazo mediante un análisis multicapa de impulso y volatilidad, ofreciendo un crecimiento constante y controlado con una reducción mínima del drawdown.
Características técnicas
-
Estrategia totalmente automatizada y optimizada para oro
-
Lógica de entrada basada en continuación de tendencia y rupturas de volatilidad
-
Duración media de las operaciones: 1–2 horas
-
Sin martingala, sin grid, sin promedios: cada operación es independiente
-
Stop Loss fijo y Take Profit dinámico en cada orden
-
Filtro de riesgo inteligente para evitar picos de volatilidad durante noticias
Resumen de la estrategia
-
Enfoque: trading de tendencia y swing a medio plazo en oro
-
Precisión histórica: más del 85 % de operaciones ganadoras
-
Crecimiento mensual promedio: 5–10 % (en condiciones estables)
-
Drawdown máximo observado: inferior al 20 %
-
Funciona mejor durante fases de tendencia o ruptura de mercado
Requisitos recomendados
-
Capital mínimo: 300 USD
-
Apalancamiento recomendado: 1:500
-
Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread (ejecución de baja latencia)
Notas importantes
Esta señal prioriza la calidad sobre la cantidad, generando típicamente 10–50 operaciones al mes, seleccionadas con el mejor ratio riesgo/beneficio.
Ideal para inversores que buscan rendimientos constantes y controlados en oro.
Pueden producirse fluctuaciones a corto plazo, pero la curva de beneficios a largo plazo sigue siendo estable y ascendente.
USD
USD
USD